В Офісі Президента заявили, що мобілізація триватиме навіть у разі припинення вогню

09:21, 3 вересня 2025
Павло Паліса пояснив, що потрібно підтримувати на належному рівні міру готовності Збройних Сил виконувати першочергові завдання.
В Офісі Президента заявили, що мобілізація триватиме навіть у разі припинення вогню
Заступник голови Офісу Президента Павло Паліса в інтерв’ю Суспільному заявив, що мобілізація в Україні не припиниться одразу навіть у разі припинення вогню.

«Протягом певного часу цей процес іще триватиме, тому що нам все одно, як би ми не хотіли, потрібно підтримувати на належному рівні міру готовності Збройних сил виконувати першочергові завдання. І за всього бажання, ми не можемо зараз звільнити всіх, хто з 2022 року виконує свої обов'язки, хто воює в складі Сил оборони. Тому що мають бути люди, які прийдуть їм на заміну», — наголосив він.

За словами Паліси, потрібно підтримувати на належному рівні міру готовності Збройних Сил виконувати першочергові завдання.

Він підкреслив, що мова не йде про те, що «когось хочуть загнати у вічне рабство», навпаки держава намагається знайти збалансоване рішення, яке не зашкодить обороноздатності.

«Ми намагаємося вирішити це питання так, щоб не нашкодити обороноздатності. Думаю, незабаром і Міністерство оборони, і Генштаб представлять свій план», - вказав Паліса.

Також Паліса повідомив, що впродовж останніх чотирьох місяців в Україні фіксується стабільна позитивна динаміка у плані мобілізації.

Нагадаємо, що на базі контракту «18-24» найближчим часом можуть з’явитися пропозиції для інших вікових категорій, а також для вже мобілізованих військовослужбовців у лавах ЗСУ, а Міноборони та Генштаб готують зміни в мобілізації.

