В ОП заявили, что мобилизация будет продолжаться даже в случае прекращения огня

Павел Палиса пояснил, что нужно поддерживать на должном уровне степень готовности Вооруженных Сил выполнять первоочередные задачи.

Заместитель главы Офиса Президента Павел Палиса в интервью Общественному заявил, что мобилизация в Украине не прекратится сразу даже в случае прекращения огня.

«В течение определенного времени этот процесс еще будет продолжаться, потому что нам все равно, как бы мы ни хотели, нужно поддерживать на должном уровне степень готовности Вооруженных сил выполнять первоочередные задачи. И при всем желании мы не можем сейчас освободить всех, кто с 2022 года выполняет свои обязанности, кто воюет в составе Сил обороны. Потому что должны быть люди, которые придут им на замену», — подчеркнул он.

Он подчеркнул, что речь не идет о том, что «кого-то хотят загнать в вечное рабство», наоборот государство старается найти сбалансированное решение, которое не повредит обороноспособности.

«Мы стараемся решить этот вопрос так, чтобы не повредить обороноспособности. Думаю, вскоре и Министерство обороны, и Генштаб представят свой план», — указал Палиса.

Также Палиса сообщил, что в течение последних четырех месяцев в Украине фиксируется стабильная положительная динамика в плане мобилизации.

Напомним, что на базе контракта «18-24» в ближайшее время могут появиться предложения для других возрастных категорий, а также для уже мобилизованных военнослужащих в рядах ВСУ, а Минобороны и Генштаб готовят изменения в мобилизации.

