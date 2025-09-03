НБУ зберігає долар як курсоутворюючою валюту, але вивчає перехід на євро

У Нацбанку заявили, що рано чи пізно більшість своїх зовнішніх показників треба буде перевести в євро.

Фото: minfin.com.ua

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Перший заступник голови Національного банку України Сергій Ніколайчук заявив, що НБУ наразі зберігає долар як основну курсоутворюючу валюту, але вивчає питання можливих змін у зв’язку з посиленням економічних і фінансових зв’язків з ЄС. Про це він сказав в інтерв’ю «Інтерфакс-Україна».

«Якщо говорити про курсоутворюючу валюту, то в нас нею залишається долар США. На сьогодні фокус на ньому все ще переважає, незважаючи на всі ці структурні зміни. Водночас ми вивчаємо це питання, і я думаю, що певні зміни мають відбутися, коли буде необхідність», – сказав він.

«Особливо у контексті нашої євроінтеграції і того, що рано чи пізно більшість своїх зовнішніх показників ми будемо змушені перевести саме в євро», – підкреслив Сергій Ніколайчук.

Перший заступник голови Нацбанку зазначив, що історично в країні фокус на курсі гривня-долар завжди був набагато сильніший, ніж на євро, водночас від початку повномасштабної війни торгівельні, економічні, фінансові зв'язки з ЄС суттєво посилилися.

«Цей чинник зумовлює зміни і у структурі наших міжнародних резервів, оскільки кошти, які акумулює уряд на своїх рахунках в євро, теж включаються до них», – зауважив представник центробанку.

Раніше голова НБУ Андрій Пишний оцінив можливість переходу від долара до євро у курсі гривні.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.