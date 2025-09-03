НБУ сохраняет доллар как курсообразующую валюту, но изучает переход на евро

В Нацбанке заявили, что рано или поздно большинство своих внешних показателей нужно будет перевести в евро.

Первый заместитель главы Национального банка Украины Сергей Николайчук заявил, что НБУ сейчас сохраняет доллар как основную курсообразующую валюту, но изучает вопрос возможных изменений в связи с усилением экономических и финансовых связей с ЕС. Об этом он сказал в интервью «Интерфакс-Украина».

«Если говорить о курсообразующей валюте, то у нас ею остается доллар США. На сегодня фокус на нём всё ещё преобладает, несмотря на все эти структурные изменения. В то же время мы изучаем этот вопрос, и я думаю, что определённые изменения должны произойти, когда будет необходимость», – сказал он.

«Особенно в контексте нашей евроинтеграции и того, что рано или поздно большинство своих внешних показателей мы будем вынуждены перевести именно в евро», – подчеркнул Сергей Николайчук.

Первый заместитель главы Нацбанка отметил, что исторически в стране фокус на курсе гривна-доллар всегда был значительно сильнее, чем на евро, в то же время с начала полномасштабной войны торговые, экономические, финансовые связи с ЕС существенно усилились.

«Этот фактор обусловливает изменения и в структуре наших международных резервов, поскольку средства, которые аккумулирует правительство на своих счетах в евро, тоже включаются в них», – отметил представитель центробанка.

Ранее глава НБУ Андрей Пышный оценил возможность перехода от доллара к евро в курсе гривны.

