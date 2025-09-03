Практика судов
  1. В Украине

НБУ сохраняет доллар как курсообразующую валюту, но изучает переход на евро

14:18, 3 сентября 2025
В Нацбанке заявили, что рано или поздно большинство своих внешних показателей нужно будет перевести в евро.
НБУ сохраняет доллар как курсообразующую валюту, но изучает переход на евро
Фото: minfin.com.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Первый заместитель главы Национального банка Украины Сергей Николайчук заявил, что НБУ сейчас сохраняет доллар как основную курсообразующую валюту, но изучает вопрос возможных изменений в связи с усилением экономических и финансовых связей с ЕС. Об этом он сказал в интервью «Интерфакс-Украина».

«Если говорить о курсообразующей валюте, то у нас ею остается доллар США. На сегодня фокус на нём всё ещё преобладает, несмотря на все эти структурные изменения. В то же время мы изучаем этот вопрос, и я думаю, что определённые изменения должны произойти, когда будет необходимость», – сказал он.

«Особенно в контексте нашей евроинтеграции и того, что рано или поздно большинство своих внешних показателей мы будем вынуждены перевести именно в евро», – подчеркнул Сергей Николайчук.

Первый заместитель главы Нацбанка отметил, что исторически в стране фокус на курсе гривна-доллар всегда был значительно сильнее, чем на евро, в то же время с начала полномасштабной войны торговые, экономические, финансовые связи с ЕС существенно усилились.

«Этот фактор обусловливает изменения и в структуре наших международных резервов, поскольку средства, которые аккумулирует правительство на своих счетах в евро, тоже включаются в них», – отметил представитель центробанка.

Ранее глава НБУ Андрей Пышный оценил возможность перехода от доллара к евро в курсе гривны.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

НБУ доллар евро

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Граждане сами будут декларировать доходы от операций с криптовалютой и платить налоги — Гетманцев

Как отметил Даниил Гетманцев, рынок криптоактивов в Украине не может дальше жить «по правилам Дикого Запада».

Рада рассмотрит законопроект об уголовном наказании гражданских лиц за публикации, оскорбляющие военных

Гражданские лица за распространение материалов, которые оскорбляют честь военнослужащих или их родственников, смогут получить судимость – законопроект уже вызвал обсуждение того, будут ли нести ответственность граждане, которые фиксируют нарушения со стороны ТЦК.

Конвенцию о защите профессии адвоката отправили на утверждение в МИД

Министерство юстиции направило текст перевода Конвенции о защите профессии адвоката для обработки и утверждения в МИД, а также выразило поддержку МИД относительно подписания и ратификации Конвенции.

Методология оценивания кандидатов на должности судей во время конкурсов с участием международных экспертов должна стать универсальной – Офис Президента

Для оценки кандидатов на соответствие должностям на государственной службе и в судебной власти хотят разработать единые правила.

Верховная Рада приняла законопроект о принудительном изъятии объектов права собственности РФ и ее резидентов

Принудительное изъятие инициировано Кабмином по результатам рассмотрения обращений АО «Укрзалізниця».

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео