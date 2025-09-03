Практика судів
  1. В Україні

Відмовили у відпустці — Держпраці пояснила, у яких випадках це законно

23:32, 3 вересня 2025
Стало відомо, у яких випадках роботодавець може відмовити працівнику у відпустці.
Відмовили у відпустці — Держпраці пояснила, у яких випадках це законно
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У деяких випадках роботодавець може відмовити працівнику у відпустці. Про це нагадало Управління інспекційної діяльності у Чернівецькій області Південно-Західного міжрегіонального управління Держпраці.

Відпустки за угодою сторін

Роботодавець може відмовити у наданні працівнику відпустки у тих випадках, коли вона надається за угодою сторін. Зокрема, це стосується відпустки без збереження заробітної плати. Під час воєнного стану працівник може просити таку відпустку на будь-який термін (без обмеження 15 календарними днями, передбаченими законом). Але оскільки вона надається лише за домовленістю з роботодавцем, останній може відмовити.

Особливі умови воєнного стану

Відповідно до Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану», роботодавець має право відмовити у наданні будь-якої відпустки (крім відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами та відпустки для догляду за дитиною до 3 років), якщо працівник залучений до роботи на об’єктах критичної інфраструктури.

Щорічні відпустки

Порядок надання щорічних відпусток регулюється графіками, які затверджує роботодавець разом із профспілкою. При цьому враховуються інтереси виробництва та працівників.

Роботодавець повинен письмово повідомити про дату початку відпустки щонайменше за два тижні.

Щорічна відпустка може бути поділена на частини, але одна з них має становити не менше 14 календарних днів.

Невикористана відпустка має бути надана не пізніше ніж через 12 місяців після завершення робочого року.

Відмовити у щорічній відпустці роботодавець може лише у випадку, якщо працівник просить її поза межами встановленого графіка.

Хто має гарантоване право на відпустку

Роботодавець не може відмовити у відпустках, які надаються в обов’язковому порядку:

  • щорічні відпустки у встановлені графіком строки,
  • навчальні,
  • творчі,
  • для участі у змаганнях,
  • працівникам, які мають дітей.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Держпраці відпустка трудові відносини

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Громадяни самі будуть декларувати доходи з операцій з криптовалютою та сплачувати податки – Гетманцев

Як зазначив Данило Гетманцев, ринок криптоактивів в Україні не може далі жити «за правилами Дикого Заходу».

Рада розгляне законопроект про кримінальне покарання цивільних осіб за публікації, що ображають військових

Цивільні особи за поширення матеріалів, які ображають честь військовослужбовців чи їх родичів, зможуть отримати судимість – законопроект вже викликав обговорення того, чи будуть нести відповідальність громадяни, які фіксують порушення з боку ТЦК.

Конвенцію про захист професії адвоката відправили на затвердження до МЗС

Мінʼюст направив текст перекладу Конвенції про захист професії адвоката для опрацювання та затвердження до МЗС, а також висловив підтримку МЗС щодо підписання й ратифікації Конвенції.

Методологія оцінювання кандидатів на посади суддів під час конкурсів за участю міжнародних експертів має стати універсальною – Офіс Президента

Для оцінювання кандидатів на відповідність посадам на державній службі та в судовій владі хочуть розробити єдині правила.

Верховна Рада прийняла законопроект про примусове вилучення об'єктів права власності РФ та її резидентів

Примусове вилучення ініційоване Кабміном за результатами розгляду звернень АТ «Укрзалізниця».

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео