Відмовили у відпустці — Держпраці пояснила, у яких випадках це законно

Стало відомо, у яких випадках роботодавець може відмовити працівнику у відпустці.

У деяких випадках роботодавець може відмовити працівнику у відпустці. Про це нагадало Управління інспекційної діяльності у Чернівецькій області Південно-Західного міжрегіонального управління Держпраці.

Відпустки за угодою сторін

Роботодавець може відмовити у наданні працівнику відпустки у тих випадках, коли вона надається за угодою сторін. Зокрема, це стосується відпустки без збереження заробітної плати. Під час воєнного стану працівник може просити таку відпустку на будь-який термін (без обмеження 15 календарними днями, передбаченими законом). Але оскільки вона надається лише за домовленістю з роботодавцем, останній може відмовити.

Особливі умови воєнного стану

Відповідно до Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану», роботодавець має право відмовити у наданні будь-якої відпустки (крім відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами та відпустки для догляду за дитиною до 3 років), якщо працівник залучений до роботи на об’єктах критичної інфраструктури.

Щорічні відпустки

Порядок надання щорічних відпусток регулюється графіками, які затверджує роботодавець разом із профспілкою. При цьому враховуються інтереси виробництва та працівників.

Роботодавець повинен письмово повідомити про дату початку відпустки щонайменше за два тижні.

Щорічна відпустка може бути поділена на частини, але одна з них має становити не менше 14 календарних днів.

Невикористана відпустка має бути надана не пізніше ніж через 12 місяців після завершення робочого року.

Відмовити у щорічній відпустці роботодавець може лише у випадку, якщо працівник просить її поза межами встановленого графіка.

Хто має гарантоване право на відпустку

Роботодавець не може відмовити у відпустках, які надаються в обов’язковому порядку:

щорічні відпустки у встановлені графіком строки,

навчальні,

творчі,

для участі у змаганнях,

працівникам, які мають дітей.

