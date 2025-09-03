Практика судов
  1. В Украине

Отказали в отпуске — Гоструда объяснила, в каких случаях это законно

23:32, 3 сентября 2025
Стало известно, в каких случаях работодатель может отказать работнику в отпуске.
Отказали в отпуске — Гоструда объяснила, в каких случаях это законно
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В некоторых случаях работодатель может отказать работнику в отпуске. Об этом напомнило Управление инспекционной деятельности в Черновицкой области Юго-Западного межрегионального управления Госслужбы по вопросам труда.

Отпуска по соглашению сторон

Работодатель может отказать в предоставлении отпуска в тех случаях, когда он предоставляется по соглашению сторон. В частности, это касается отпуска без сохранения заработной платы. В период военного положения работник может просить такой отпуск на любой срок (без ограничения 15 календарными днями, предусмотренными законом). Но поскольку он предоставляется только по договоренности с работодателем, последний может отказать.

Особые условия военного положения

Согласно Закону Украины «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения», работодатель имеет право отказать в предоставлении любого отпуска (кроме отпуска в связи с беременностью и родами и отпуска по уходу за ребенком до 3 лет), если работник привлечен к выполнению работ на объектах критической инфраструктуры.

Ежегодные отпуска

Порядок предоставления ежегодных отпусков регулируется графиками, которые утверждает работодатель совместно с профсоюзом. При этом учитываются интересы производства и работников.

Работодатель обязан письменно уведомить о дате начала отпуска не менее чем за две недели.

Ежегодный отпуск может быть разделен на части, но одна из них должна составлять не менее 14 календарных дней.

Неиспользованный отпуск должен быть предоставлен не позднее чем через 12 месяцев после завершения рабочего года.

Отказать в ежегодном отпуске работодатель может только в случае, если работник просит его вне установленных графиком сроков.

Кто имеет гарантированное право на отпуск

Работодатель не может отказать в отпусках, которые предоставляются в обязательном порядке:

  • ежегодные отпуска в установленные графиком сроки,
  • учебные,
  • творческие,
  • для участия в соревнованиях,
  • работникам, имеющим детей.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Гоструда отпуск трудовые отношения

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Граждане сами будут декларировать доходы от операций с криптовалютой и платить налоги — Гетманцев

Как отметил Даниил Гетманцев, рынок криптоактивов в Украине не может дальше жить «по правилам Дикого Запада».

Рада рассмотрит законопроект об уголовном наказании гражданских лиц за публикации, оскорбляющие военных

Гражданские лица за распространение материалов, которые оскорбляют честь военнослужащих или их родственников, смогут получить судимость – законопроект уже вызвал обсуждение того, будут ли нести ответственность граждане, которые фиксируют нарушения со стороны ТЦК.

Конвенцию о защите профессии адвоката отправили на утверждение в МИД

Министерство юстиции направило текст перевода Конвенции о защите профессии адвоката для обработки и утверждения в МИД, а также выразило поддержку МИД относительно подписания и ратификации Конвенции.

Методология оценивания кандидатов на должности судей во время конкурсов с участием международных экспертов должна стать универсальной – Офис Президента

Для оценки кандидатов на соответствие должностям на государственной службе и в судебной власти хотят разработать единые правила.

Верховная Рада приняла законопроект о принудительном изъятии объектов права собственности РФ и ее резидентов

Принудительное изъятие инициировано Кабмином по результатам рассмотрения обращений АО «Укрзалізниця».

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео