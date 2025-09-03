Отказали в отпуске — Гоструда объяснила, в каких случаях это законно

Стало известно, в каких случаях работодатель может отказать работнику в отпуске.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В некоторых случаях работодатель может отказать работнику в отпуске. Об этом напомнило Управление инспекционной деятельности в Черновицкой области Юго-Западного межрегионального управления Госслужбы по вопросам труда.

Отпуска по соглашению сторон

Работодатель может отказать в предоставлении отпуска в тех случаях, когда он предоставляется по соглашению сторон. В частности, это касается отпуска без сохранения заработной платы. В период военного положения работник может просить такой отпуск на любой срок (без ограничения 15 календарными днями, предусмотренными законом). Но поскольку он предоставляется только по договоренности с работодателем, последний может отказать.

Особые условия военного положения

Согласно Закону Украины «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения», работодатель имеет право отказать в предоставлении любого отпуска (кроме отпуска в связи с беременностью и родами и отпуска по уходу за ребенком до 3 лет), если работник привлечен к выполнению работ на объектах критической инфраструктуры.

Ежегодные отпуска

Порядок предоставления ежегодных отпусков регулируется графиками, которые утверждает работодатель совместно с профсоюзом. При этом учитываются интересы производства и работников.

Работодатель обязан письменно уведомить о дате начала отпуска не менее чем за две недели.

Ежегодный отпуск может быть разделен на части, но одна из них должна составлять не менее 14 календарных дней.

Неиспользованный отпуск должен быть предоставлен не позднее чем через 12 месяцев после завершения рабочего года.

Отказать в ежегодном отпуске работодатель может только в случае, если работник просит его вне установленных графиком сроков.

Кто имеет гарантированное право на отпуск

Работодатель не может отказать в отпусках, которые предоставляются в обязательном порядке:

ежегодные отпуска в установленные графиком сроки,

учебные,

творческие,

для участия в соревнованиях,

работникам, имеющим детей.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.