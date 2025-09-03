Трамп може взяти участь у засіданні Коаліції охочих 4 вересня, — представник уряду Німеччини

Наразі ведуться обговорення щодо підключення президента США до засідання Коаліції охочих.

Фото: AP

Як відомо, у Парижі 4 вересня має відбутися зустріч європейських лідерів для обговорення мирного плану й потенційних гарантій безпеки України.

Учасники Коаліції охочих розглядають можливість запросити президента США Дональда Трампа на зустріч 4 вересня в Парижі. Про це заявив представник уряду Німеччини, пише Sky News.

«Я не можу нічого передбачати, але ведуться обговорення щодо підключення президента США», — сказав представник уряду Німеччини.

За даними видання, зустріч матиме гібридний формат, тобто частина учасників буде присутня особисто, а частина долучиться через відеозв’язок.

Нагадаємо, Зеленський планує зустрітися з лідерами Європи в Парижі 4 вересня.

