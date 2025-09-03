Практика судов
Трамп может принять участие в заседании Коалиции желающих 4 сентября, — представитель правительства Германии

17:39, 3 сентября 2025
В настоящее время ведутся обсуждения подключения президента США к заседанию Коалиции желающих.
Фото: AP
Как известно, в Париже 4 сентября должна состояться встреча европейских лидеров для обсуждения мирного плана и потенциальных гарантий безопасности Украины. 

Участники Коалиции желающих рассматривают возможность пригласить президента США Дональда Трампа на встречу 4 сентября в Париже. Об этом заявил представитель правительства Германии, пишет Sky News.

«Я не могу ничего предсказывать, но ведутся обсуждения относительно подключения президента США», — сказал представитель правительства Германии.

По данным издания, встреча пройдет в гибридном формате: часть участников будет присутствовать лично, а часть подключится через видеосвязь.

Напомним, Зеленский планирует встретиться с лидерами Европы в Париже 4 сентября.

