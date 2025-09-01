Європейські лідери зберуться, щоб обговорити гарантії безпеки для України – FT

4 вересня в Парижі відбудеться зустріч європейських лідерів для обговорення безпекових гарантій.

У Парижі 4 вересня має відбутися зустріч європейських лідерів для обговорення мирного плану й потенційних гарантій безпеки України. Про це повідомило видання Financial Times із посиланням на трьох дипломатів.

Зазначається, що політики зберуться в столиці Франції на запрошення президента Еммануеля Макрона, аби продовжити переговори на високому рівні.

У FT підкреслюють, що учасниками нового саміту будуть ті ж лідери, які збиралися у Вашингтоні 18 серпня. Про участь у заході очільника США Дональда Трампа та Президента України Володимира Зеленського поки не повідомляється.

18 серпня у Вашингтон прилітали Макрон, а також канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні, президент Фінляндії Александр Стубб, прем'єр Великої Британії Кір Стармер, генсек НАТО Марк Рютте.

У Financial Times назвали кілька конкретних імен можливих учасників нових перемовин 4 вересня: це Мерц, фон дер Ляєн, Стармер, Рютте. Точного переліку видання не публікувало.

Додамо, наразі офіційних анонсів зустрічі, списків учасників та інших деталей оприлюднено не було.

Раніше Зеленський обговорив із нідерландським політиком Тіммерманс зброю, ППО та членство України в ЄС.

