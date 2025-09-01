Практика судів
Зеленський планує зустрітися з лідерами Європи в Парижі 4 вересня — ЗМІ

14:57, 1 вересня 2025
Зустріч європейських лідерів ініціював президент Франції Емманюель Макрон.
Зеленський планує зустрітися з лідерами Європи в Парижі 4 вересня — ЗМІ
Як відомо, у Парижі 4 вересня має відбутися зустріч європейських лідерів для обговорення мирного плану й потенційних гарантій безпеки України. Про це повідомляла газета Financial Times.

За даними джерел «Суспільного», Президент України Володимир Зеленський планує взяти участь у цій зустрічі.

За інформацією газети FT, цю зустріч ініціював президент Франції Емманюель Макрон.

Серед очікуваних учасників саміту, крім французького лідера, – канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, британський прем’єр-міністр Кір Стармер, генеральний секретар НАТО Марк Рютте та очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Зокрема, фон дер Ляєн заявила, що європейські лідери працюють над «досить точними планами» щодо гарантій безпеки.

Також, за її словами, минулого тижня голови оборонних відомств із країн Коаліції охочих зустрілися та «розробили досить точні плани» включно з обговоренням «необхідних пунктів для активного нарощування військ».

Раніше Зеленський обговорив із нідерландським політиком Тіммерманс зброю, ППО та членство України в ЄС.

Верховний Суд пояснив, що є належним доказом нестачі товару, виявленої магазином роздрібної торгівлі

Надані ФОП звіти про нестачу товару, виявлену в ході інвентаризації у магазині, є належними й допустимими доказами.

Кабмін ухвалив постанови про підвищувальні коефіцієнти для зарплат працівників апаратів судів та помічників суддів

Денис Маслов повідомив, що Кабмін нарешті ухвалив постанови про застосування підвищувальних коефіцієнтів до окладів працівників апаратів судів та помічників суддів.

В Україні з 1 вересня введений в дію закон про лобіювання

1 вересня введений в дію про лобіювання, а також набув сили закон про відповідальність за порушення законодавства у сфері лобіювання.

Регулятор ринку криптовалют зможе отримувати доступ до приміщень осіб, які пов’язані з оборотом віртуальних активів

Верховна Рада готується ухвалити в цілому закон про регулювання ринку криптоактивів.

Верховна Рада розгляне законопроект про регулювання обігу криптоактивів, яким регулятора наділять слідчими повноваженнями

Регулятор ринку криптоактивів зможе отримувати доступ до приміщення емітента, оферента, особи, яка подає заявку на допуск до торгів, або постачальника послуг, а також до інформаційних систем і носіїв інформації.

