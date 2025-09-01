Зеленський планує зустрітися з лідерами Європи в Парижі 4 вересня — ЗМІ

Зустріч європейських лідерів ініціював президент Франції Емманюель Макрон.

Як відомо, у Парижі 4 вересня має відбутися зустріч європейських лідерів для обговорення мирного плану й потенційних гарантій безпеки України. Про це повідомляла газета Financial Times.

За даними джерел «Суспільного», Президент України Володимир Зеленський планує взяти участь у цій зустрічі.

За інформацією газети FT, цю зустріч ініціював президент Франції Емманюель Макрон.

Серед очікуваних учасників саміту, крім французького лідера, – канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, британський прем’єр-міністр Кір Стармер, генеральний секретар НАТО Марк Рютте та очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Зокрема, фон дер Ляєн заявила, що європейські лідери працюють над «досить точними планами» щодо гарантій безпеки.

Також, за її словами, минулого тижня голови оборонних відомств із країн Коаліції охочих зустрілися та «розробили досить точні плани» включно з обговоренням «необхідних пунктів для активного нарощування військ».

Раніше Зеленський обговорив із нідерландським політиком Тіммерманс зброю, ППО та членство України в ЄС.

