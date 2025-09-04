Україна готує новий формат захисту неба – ключова роль за США, – заявив Зеленський

За словами Президента України, участь США є ключовою для реалізації ініціативи.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна розпочала переговори з міжнародними партнерами щодо нового формату захисту повітряного простору від російських атак, однак його реалізація залежить від підтримки Сполучених Штатів.

«Щодо ППО. Ми розглядаємо один формат, ми вчора вперше говорили з Макроном про такий формат, сьогодні поділилися з партнерами і президентом Трампом. Якщо ми отримаємо позитивний сигнал від США, тому що технічно багато чого в новому форматі захисту неба залежить», – зазначив Зеленський.

За словами Президента, у разі схвалення ініціативи Сполученими Штатами деталі нового формату будуть оприлюднені.

