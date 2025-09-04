Практика судов
Украина готовит новый формат защиты неба – ключевая роль за США, – заявил Зеленский

19:15, 4 сентября 2025
По словам Президента Украины, участие США является ключевым для реализации инициативы.
Украина готовит новый формат защиты неба – ключевая роль за США, – заявил Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина начала переговоры с международными партнерами о новом формате защиты воздушного пространства от российских атак, однако его реализация зависит от поддержки Соединенных Штатов.

«Что касается ПВО. Мы рассматриваем один формат, мы вчера впервые говорили с Макроном о таком формате, сегодня поделились с партнерами и президентом Трампом. Если мы получим положительный сигнал от США, потому что технически многое в новом формате защиты неба зависит», – отметил Зеленский.

По словам Президента, в случае одобрения инициативы Соединенными Штатами детали нового формата будут обнародованы.

Психиатрические учреждения не смогут ставить перед судом вопрос об ограничении дееспособности психически больного лица — депутаты поддержали законопроект

Верховная Рада поддержала законопроект, которым депутаты предлагают лишить психиатрические учреждения права ставить перед судом вопрос об ограничении дееспособности больного лица, а также разрешить недееспособным лицам и их адвокатам увольнять опекунов.

Верховная Рада поддержала законопроект о возвращении военных из СЗЧ на службу без уголовной ответственности

Документ предусматривает новые условия освобождения от уголовной ответственности для военнослужащих, которые самовольно оставили часть или место службы, но вернулись до 30 августа.

Течение остановленных на время военного положения сроков исковой давности в Гражданском кодексе возобновлено – вступил в силу закон

4 сентября вступили в силу изменения в Гражданский кодекс, которыми отменена остановка течения исковой давности, которая была введена на время военного состояния.

Проверки игорного бизнеса до сих пор не возобновлены, а тендер на создание системы онлайн-мониторинга объявлен лишь 2 сентября — Даниил Гетманцев

Плановые и внеплановые проверки игорного бизнеса остановлены, а система онлайн-мониторинга до сих пор не создана — в Раде раскритиковали Минцифры и PlayCity.

Верховная Рада приняла постановление о возвращении прямых трансляций заседаний парламента

В постановлении говорится, что оно принимается с целью обеспечения прямых трансляций открытых заседаний Верховной Рады парламентским телеканалом «Рада».

