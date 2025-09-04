Украина готовит новый формат защиты неба – ключевая роль за США, – заявил Зеленский

По словам Президента Украины, участие США является ключевым для реализации инициативы.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина начала переговоры с международными партнерами о новом формате защиты воздушного пространства от российских атак, однако его реализация зависит от поддержки Соединенных Штатов.

«Что касается ПВО. Мы рассматриваем один формат, мы вчера впервые говорили с Макроном о таком формате, сегодня поделились с партнерами и президентом Трампом. Если мы получим положительный сигнал от США, потому что технически многое в новом формате защиты неба зависит», – отметил Зеленский.

По словам Президента, в случае одобрения инициативы Соединенными Штатами детали нового формата будут обнародованы.

