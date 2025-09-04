Міноборони та Мінцифри запускають грантовий конкурс Brave1 для інноваційних ШІ-розробок

Міністерство оборони України спільно з Міністерством цифрової трансформації оголосили про старт грантового конкурсу Brave1, спрямованого на підтримку проривних рішень у сфері штучного інтелекту. Про це 4 вересня 2025 року повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль.
У рамках конкурсу виробники можуть отримати фінансування до 100 мільйонів гривень. Пріоритетними є розробки, що значно підвищують автономність військових місій, зокрема:
Наразі понад 200 компаній, зареєстрованих у платформі Brave1, активно розробляють ШІ-технології, які вже впливають на перебіг війни. Держава готова підтримувати стартапи, які забезпечать Україні технологічну перевагу над ворогом.
Для участі в конкурсі виробникам необхідно подати заявку до 9 вересня 2025 року. Усі деталі щодо умов і процедури подання доступні за посиланням.
