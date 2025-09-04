Міноборони та Мінцифри запускають грантовий конкурс Brave1 для інноваційних ШІ-розробок

Виробники можуть отримати до 100 млн грн на автономні бойові системи.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерство оборони України спільно з Міністерством цифрової трансформації оголосили про старт грантового конкурсу Brave1, спрямованого на підтримку проривних рішень у сфері штучного інтелекту. Про це 4 вересня 2025 року повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль.

У рамках конкурсу виробники можуть отримати фінансування до 100 мільйонів гривень. Пріоритетними є розробки, що значно підвищують автономність військових місій, зокрема:

автономні дрони;

автономні модулі наведення та термальні системи наведення для дронів-перехоплювачів;

ШІ-рішення для перехоплення та нейтралізації керованих авіаційних бомб (КАБ);

симуляційні середовища для навчання та тестування автономних бойових систем із використанням штучного інтелекту.

Наразі понад 200 компаній, зареєстрованих у платформі Brave1, активно розробляють ШІ-технології, які вже впливають на перебіг війни. Держава готова підтримувати стартапи, які забезпечать Україні технологічну перевагу над ворогом.

Для участі в конкурсі виробникам необхідно подати заявку до 9 вересня 2025 року. Усі деталі щодо умов і процедури подання доступні за посиланням.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.