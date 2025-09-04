Практика судов
Минобороны и Минцифры запускают грантовый конкурс Brave1 для инновационных ИИ-разработок

21:14, 4 сентября 2025
Производители могут получить до 100 млн грн на автономные боевые системы.
Министерство обороны Украины совместно с Министерством цифровой трансформации объявили о старте грантового конкурса Brave1, направленного на поддержку прорывных решений в сфере искусственного интеллекта. Об этом 4 сентября 2025 года сообщил министр обороны Украины Денис Шмыгаль.

В рамках конкурса производители могут получить финансирование до 100 миллионов гривен. Приоритетными являются разработки, которые значительно повышают автономность военных миссий, в частности:

  • автономные дроны;
  • автономные модули наведения и термальные системы наведения для дронов-перехватчиков;
  • ИИ-решения для перехвата и нейтрализации управляемых авиационных бомб (УАБ);
  • симуляционные среды для обучения и тестирования автономных боевых систем с использованием искусственного интеллекта.

В настоящее время более 200 компаний, зарегистрированных на платформе Brave1, активно разрабатывают ИИ-технологии, которые уже влияют на ход войны. Государство готово поддерживать стартапы, которые обеспечат Украине технологическое преимущество над врагом.

Для участия в конкурсе производителям необходимо подать заявку до 9 сентября 2025 года. Все детали об условиях и процедуре подачи доступны по ссылке.

