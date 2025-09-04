Не отримував повістку, але маю порушення в «Резерв+» – Міноборони відповіло на найпоширеніші запитання

Українці можуть сплатити штрафи за дев’ять видів порушень через застосунок.

З початку липня в мобільному застосунку «Резерв+» запрацював сервіс для сплати штрафів за несвоєчасне уточнення даних. Наразі функціонал розширено, і через застосунок можна сплатити штрафи за дев’ять видів порушень правил військового обліку. Про це повідомило Міністерство оборони України, роз’яснивши деталі роботи сервісу та відповівши на поширені запитання.

За які порушення можна сплатити штраф у «Резерв+»?

Наразі через застосунок можна сплатити штраф за такі порушення:

неприбуття за повісткою до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП);

нестання на військовий облік після досягнення 25 років;

нестання на військовий облік за новою адресою проживання;

нестання на військовий облік після прибуття з установи виконання покарань;

нестання на військовий облік за місцем перебування як внутрішньо переміщена особа (ВПО);

відсутність військового обліку за місцем проживання, роботи чи навчання;

ненадання майна (будівель, споруд, транспорту) під час мобілізації;

непроходження або відмова від проходження військово-лікарської комісії (ВЛК).

Сплата штрафу закриває лише те порушення, за яке він був нарахований.

Як працює алгоритм сплати штрафу?

Завантажте застосунок «Резерв+» через App Store (для iOS) або Google Play (для Android). Авторизуйтесь у застосунку, перейдіть до розділу «Штрафи онлайн» і подайте заяву про визнання порушення. Протягом трьох днів ТЦК та СП розгляне заяву та надішле постанову про порушення. Після цього відкривається можливість сплатити штраф у розмірі 8 500 грн (50% від повної суми) протягом 20 днів.

Якщо штраф не сплачено вчасно, сума зростає до 17 000 грн. У разі несплати протягом наступних 20 днів штраф подвоюється до 34 000 грн. Після сплати штрафу червона стрічка з попередженням про порушення зникає з застосунку. Процес зазвичай займає близько чотирьох днів. Щоб перевірити актуальний статус, після оплати потрібно оновити військовий документ у «Резерв+».

Міністерство оборони наголошує, що обов’язок дотримуватися правил військового обліку зберігається, і повістки можуть надходити навіть після сплати штрафу. Систематичне ігнорування повісток може призвести до кримінальної відповідальності та інших правових обмежень.

Які повістки вважаються врученими?

Повістка вважається врученою, якщо її надіслано рекомендованим листом поштою або вручено особисто. Відмітка про це вноситься до реєстру військовозобов’язаних, призовників і резервістів. Незалежно від дати отримання, вимоги повістки необхідно виконати. Неприбуття за повісткою не звільняє від цього обов’язку.

Не отримував повістку, але маю порушення в «Резерв+». Що робити?

Якщо повістка не надходила, потрібно надати докази, наприклад, довідку з пошти про відсутність листа чи неможливість його доставлення. У такому разі ТЦК та СП може зняти порушення. Якщо ж повістка була надіслана належним чином, незнання про неї не звільняє від відповідальності.

Чи закриває сплата штрафу порушення?

Так, після сплати штрафу відмітка про порушення та червона стрічка зникають у «Резерв+». Якщо штраф не сплачено, порушення залишається видимим.

Чи припиняють надходити повістки після сплати штрафу?

Сплата штрафу закриває лише одне порушення, але не скасовує обов’язок виконувати вимоги військового обліку. Повістки можуть надходити й надалі. Належне вручення повістки (поштою чи особисто) вважається попередженням про наслідки неявки, передбачені статтями 210, 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП) та статтями 336, 337 Кримінального кодексу України.

Не зміг прибути до ТЦК через поважну причину. Чи буде червона стрічка?

Поважними причинами вважаються стихійне лихо, хвороба, смерть родича або бойові дії. У таких випадках потрібно повідомити ТЦК про неможливість явки протягом трьох днів від зазначеної дати та прибути протягом семи днів. Питання зняття червоної стрічки розглядається індивідуально.

Що буде, якщо проігнорувати бойову повістку та не сплатити штраф?

Ігнорування мобілізаційного розпорядження (бойової повістки) розцінюється як ухилення від призову під час мобілізації, що тягне кримінальну відповідальність за статтею 336 Кримінального кодексу України (позбавлення волі від 3 до 5 років).

Дані про постановку на облік як ВПО чи зміну адреси не відображаються в «Резерв+». Що робити?

Це може бути пов’язано з невнесенням даних оператором ТЦК через велике навантаження. Рекомендується звернутися до ТЦК, пояснити ситуацію та попросити виправити помилку.

Відмовився від ВЛК через відсутність медичних документів. Чи буде штраф?

Проходження ВЛК є обов’язковим відповідно до законів України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» та «Про військовий обов’язок і військову службу». Під час ВЛК можна надати медичні документи, але лікарі також проводять огляд і перевіряють дані в Електронній системі охорони здоров’я (ЕСОЗ). Відмова від ВЛК є порушенням і може призвести до штрафу за статтями 210, 210-1 КУпАП. Рекомендується заздалегідь внести медичні документи до ЕСОЗ.

Що буде, якщо не стати на облік після 25 років?

Після досягнення 25 років громадянин України переходить зі статусу призовника до військовозобов’язаного та має стати на облік у ТЦК. Порушення цієї вимоги тягне штраф і може створювати проблеми, зокрема з оформленням паспорта, працевлаштуванням чи виїздом за кордон.

Що буде, якщо подати заяву про порушення, але не сплатити штраф?

Якщо штраф не сплачено протягом 40 днів, справа передається до Державної виконавчої служби, що може призвести до блокування рахунків, арешту майна чи внесення до Єдиного реєстру боржників.

Якщо не подав заяву на сплату штрафу, чи надійде справа до виконавчої служби?

Ні, але Нацполіція під час перевірки документів може виявити порушення та примусово доставити до ТЦК для складання протоколу.

Чи можна сплатити штраф поза «Резерв+»?

Так, штраф можна сплатити, подавши заяву безпосередньо в ТЦК.

Сервіс сплати штрафів у «Резерв+» є добровільним і спрямований на цифровізацію процесів ТЦК, щоб зменшити черги та полегшити виконання правил військового обліку.

Сплатив штраф у ТЦК, але порушення видно в «Резерв+». Що робити?

Це може статися, якщо оператор ТЦК не вніс дані про сплату до реєстру. У такому разі повторно сплачувати штраф не потрібно, але слід мати при собі квитанцію та звернутися до ТЦК для виправлення інформації.

