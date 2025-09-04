Не получал повестку, но у меня есть нарушение в «Резерв+» – Минобороны ответило на самые распространенные вопросы

Что будет, если проигнорировать повестку в армию и не заплатить штраф, – объяснили в Минобороны.

Фото: mod.gov.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

С начала июля в мобильном приложении «Резерв+» заработал сервис для оплаты штрафов за несвоевременное уточнение данных. Сейчас функционал расширен, и через приложение можно оплатить штрафы за девять видов нарушений правил воинского учета. Об этом сообщило Министерство обороны Украины, разъяснив детали работы сервиса и ответив на распространенные вопросы.

За какие нарушения можно оплатить штраф в «Резерв+»?

Сейчас через приложение можно оплатить штраф за такие нарушения:

неявка по повестке в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП);

нестановление на воинский учет по достижении 25 лет;

неявка на воинский учет по новому адресу проживания;

неявка на воинский учет после прибытия из учреждения исполнения наказаний;

неявка на воинский учет по месту пребывания как внутренне перемещенное лицо (ВПЛ);

отсутствие воинского учета по месту жительства, работы или учебы;

непредоставление имущества (зданий, сооружений, транспорта) во время мобилизации;

непрохождение или отказ от прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК).

Уплата штрафа закрывает только то нарушение, за которое он был начислен.

Как работает алгоритм уплаты штрафа?

Загрузите приложение «Резерв+» через App Store (для iOS) или Google Play (для Android). Авторизуйтесь в приложении, перейдите в раздел «Штрафы онлайн» и подайте заявление о признании нарушения. В течение трех дней ТЦК и СП рассмотрит заявление и направит постановление о нарушении. После этого открывается возможность уплатить штраф в размере 8 500 грн (50% от полной суммы) в течение 20 дней.

Если штраф не уплачен вовремя, сумма увеличивается до 17 000 грн. В случае неуплаты в течение следующих 20 дней штраф удваивается до 34 000 грн. После уплаты штрафа красная лента с предупреждением о нарушении исчезает из приложения. Процесс обычно занимает около четырех дней. Чтобы проверить актуальный статус, после оплаты нужно обновить военный документ в «Резерв+».

Министерство обороны подчеркивает, что обязанность соблюдать правила воинского учета сохраняется, и повестки могут поступать даже после уплаты штрафа. Систематическое игнорирование повесток может привести к уголовной ответственности и другим правовым ограничениям.

Какие повестки считаются врученными?

Повестка считается врученной, если она отправлена заказным письмом по почте или вручена лично. Отметка об этом вносится в реестр военнообязанных, призывников и резервистов. Независимо от даты получения, требования повестки необходимо выполнить. Неявка по повестке не освобождает от этой обязанности.

Не получал повестку, но у меня есть нарушение в «Резерв+». Что делать?

Если повестка не поступала, нужно предоставить доказательства, например, справку из почты об отсутствии письма или невозможности его доставки. В таком случае ТЦК и СП может снять нарушение. Если же повестка была отправлена надлежащим образом, незнание о ней не освобождает от ответственности.

Закрывает ли уплата штрафа нарушение?

Да, после уплаты штрафа отметка о нарушении и красная лента исчезают в «Резерв+». Если штраф не уплачен, нарушение остается видимым.

Прекращают ли поступать повестки после уплаты штрафа?

Уплата штрафа закрывает только одно нарушение, но не отменяет обязанность выполнять требования воинского учета. Повестки могут поступать и в дальнейшем. Надлежащее вручение повестки (по почте или лично) считается предупреждением о последствиях неявки, предусмотренных статьями 210, 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП) и статьями 336, 337 Уголовного кодекса Украины.

Не смог прибыть в ТЦК по уважительной причине. Будет ли красная лента?

Уважительными причинами считаются стихийное бедствие, болезнь, смерть родственника или боевые действия. В таких случаях необходимо уведомить ТЦК о невозможности явки в течение трех дней с указанной даты и прибыть в течение семи дней. Вопрос снятия красной ленты рассматривается индивидуально.

Что будет, если проигнорировать боевую повестку и не уплатить штраф?

Игнорирование мобилизационного распоряжения (боевой повестки) расценивается как уклонение от призыва во время мобилизации, что влечет уголовную ответственность по статье 336 Уголовного кодекса Украины (лишение свободы от 3 до 5 лет).

Данные о постановке на учет как ВПЛ или изменении адреса не отображаются в «Резерв+». Что делать?

Это может быть связано с невнесением данных оператором ТЦК из-за большой нагрузки. Рекомендуется обратиться в ТЦК, объяснить ситуацию и попросить исправить ошибку.

Отказался от ВЛК из-за отсутствия медицинских документов. Будет ли штраф?

Прохождение ВЛК является обязательным в соответствии с законами Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации» и «О воинской обязанности и военной службе». Во время ВЛК можно предоставить медицинские документы, но врачи также проводят осмотр и проверяют данные в Электронной системе здравоохранения (ЭСОЗ). Отказ от ВВК является нарушением и может привести к штрафу по статьям 210, 210-1 КУоАП. Рекомендуется заранее внести медицинские документы в ЕСОЗ.

Что будет, если не встать на учет после 25 лет?

По достижении 25 лет гражданин Украины переходит из статуса призывника в военнообязанного и должен встать на учет в ТЦК. Нарушение этого требования влечет штраф и может создавать проблемы, в частности с оформлением паспорта, трудоустройством или выездом за границу.

Что будет, если подать заявление о нарушении, но не уплатить штраф?

Если штраф не уплачен в течение 40 дней, дело передается в Государственную исполнительную службу, что может привести к блокировке счетов, аресту имущества или внесению в Единый реестр должников.

Если не подал заявление на уплату штрафа, поступит ли дело в исполнительную службу?

Нет, но Нацполиция при проверке документов может выявить нарушение и принудительно доставить в ТЦК для составления протокола.

Можно ли уплатить штраф вне «Резерв+»?

Да, штраф можно уплатить, подав заявление непосредственно в ТЦК.

Сервис оплаты штрафов в «Резерв+» является добровольным и направлен на цифровизацию процессов ТЦК, чтобы уменьшить очереди и облегчить выполнение правил воинского учета.

Оплатил штраф в ТЦК, но нарушение видно в «Резерв+». Что делать?

Это может произойти, если оператор ТЦК не внес данные об оплате в реестр. В таком случае повторно оплачивать штраф не нужно, но следует иметь при себе квитанцию и обратиться в ТЦК для исправления информации.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.