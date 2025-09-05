Справа Поліграфкомбінату на понад 3,3 млн євро – Україна вперше повернула з-за кордону корупційні кошти

Україна вперше відсудила за кордоном гроші, отримані через корупцію

Україна вперше повернула з-за кордону кошти, отримані внаслідок корупційної схеми, – 3,377 мільйона євро (приблизно 163 мільйони гривень). Ця сума надійде до державного бюджету від французької компанії, причетної до справи про зловживання на державному підприємстві «Поліграфкомбінат «Україна». Про це повідомили в НАБУ.

Угоду про компенсацію уклала Національна фінансова прокуратура Франції 8 липня 2025 року, а 3 вересня її затвердив суд у Парижі. Це перший випадок в історії українських антикорупційних органів, коли іноземна компанія сплачує компенсацію за причетність до корупційних схем.

Розслідування, проведене НАБУ та Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою, встановило, що «Поліграфкомбінат «Україна» закуповував матеріали у французької компанії за завищеними цінами через естонську фірму-посередника. Колишній директор держпідприємства отримав за це неправомірну вигоду у вигляді авторських прав на дизайни захисних елементів документів. У справі повідомлено про підозру восьми особам, включно з екскерівником підприємства.

