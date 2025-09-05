Дело Полиграфкомбината на сумму более 3,3 млн евро – Украина впервые вернула из-за границы коррупционные средства

Украина впервые отсудила за границей деньги, полученные в результате коррупции.

Украина впервые вернула из-за границы средства, полученные в результате коррупционной схемы, – 3,377 миллиона евро (примерно 163 миллиона гривен). Эта сумма поступит в государственный бюджет от французской компании, причастной к делу о злоупотреблениях на государственном предприятии «Полиграфкомбинат «Украина». Об этом сообщили в НАБУ.

Соглашение о компенсации заключила Национальная финансовая прокуратура Франции 8 июля 2025 года, а 3 сентября его утвердил суд в Париже. Это первый случай в истории украинских антикоррупционных органов, когда иностранная компания выплачивает компенсацию за причастность к коррупционным схемам.

Расследование, проведенное НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратурой, установило, что «Полиграфкомбинат «Украина» закупал материалы у французской компании по завышенным ценам через эстонскую фирму-посредника. Бывший директор госпредприятия получил за это неправомерную выгоду в виде авторских прав на дизайны защитных элементов документов. По делу сообщено о подозрении восьми лицам, включая экс-руководителя предприятия.

