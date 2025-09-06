Практика судів
Водіям пояснили, як виправити помилку у свідоцтві про реєстрацію авто

07:00, 6 вересня 2025
Виправити помилку у свідоцтві про реєстрацію авто можна у сервісному центрі МВС.
Водіям пояснили, як виправити помилку у свідоцтві про реєстрацію авто
Українцям пояснили, як виправити помилку у свідоцтві про реєстрацію транспортного засобу. Про це роз’яснив Головний сервісний центр МВС.

Якщо помилка в технічних характеристиках авто:

- загальна маса

- тип палива – (бензин\дизель)

- номер шасі або кузова;

- неправильний VIN-код;

- тип кузова (седан, хетчбек, універсал тощо).

«В такому випадку зверніться до Експертної служби МВС та з їх висновком зверніться до сервісного центру МВС для перереєстрації», - заявив сервісний центр МВС.

Якщо помилка в персональних даних;

- прізвище, імʼя

- місце проживання

«Достатньо просто звернутись до будь-якого сервісного центру МВС та оновити дані», - додали у відомстві.

МВС сервісний центр МВС автомобіль

