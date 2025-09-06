Водіям пояснили, як виправити помилку у свідоцтві про реєстрацію авто

Українцям пояснили, як виправити помилку у свідоцтві про реєстрацію транспортного засобу. Про це роз’яснив Головний сервісний центр МВС.
Якщо помилка в технічних характеристиках авто:
- загальна маса
- тип палива – (бензин\дизель)
- номер шасі або кузова;
- неправильний VIN-код;
- тип кузова (седан, хетчбек, універсал тощо).
«В такому випадку зверніться до Експертної служби МВС та з їх висновком зверніться до сервісного центру МВС для перереєстрації», - заявив сервісний центр МВС.
Якщо помилка в персональних даних;
- прізвище, імʼя
- місце проживання
«Достатньо просто звернутись до будь-якого сервісного центру МВС та оновити дані», - додали у відомстві.
