Водителям объяснили, как исправить ошибку в свидетельстве о регистрации авто

Украинцам разъяснили, как исправить ошибку в свидетельстве о регистрации транспортного средства. Об этом сообщил Главный сервисный центр МВД.
Если ошибка в технических характеристиках авто:
«В таком случае обратитесь в Экспертную службу МВД и с их заключением обратитесь в сервисный центр МВД для перерегистрации», — заявили в сервисном центре МВД.
Если ошибка в персональных данных:
«Достаточно просто обратиться в любой сервисный центр МВД и обновить данные», — добавили в ведомстве.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.