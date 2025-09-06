Практика судов
Водителям объяснили, как исправить ошибку в свидетельстве о регистрации авто

07:00, 6 сентября 2025
Исправить ошибку в свидетельстве о регистрации автомобиля можно в сервисном центре МВД.
Водителям объяснили, как исправить ошибку в свидетельстве о регистрации авто
Украинцам разъяснили, как исправить ошибку в свидетельстве о регистрации транспортного средства. Об этом сообщил Главный сервисный центр МВД.

Если ошибка в технических характеристиках авто:

  • общая масса,
  • тип топлива (бензин/дизель),
  • номер шасси или кузова,
  • неправильный VIN-код,
  • тип кузова (седан, хэтчбек, универсал и т. д.).

«В таком случае обратитесь в Экспертную службу МВД и с их заключением обратитесь в сервисный центр МВД для перерегистрации», — заявили в сервисном центре МВД.

Если ошибка в персональных данных:

  • фамилия, имя,
  • место жительства.

«Достаточно просто обратиться в любой сервисный центр МВД и обновить данные», — добавили в ведомстве.

