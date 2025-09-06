Водителям объяснили, как исправить ошибку в свидетельстве о регистрации авто

Исправить ошибку в свидетельстве о регистрации автомобиля можно в сервисном центре МВД.

Украинцам разъяснили, как исправить ошибку в свидетельстве о регистрации транспортного средства. Об этом сообщил Главный сервисный центр МВД.

Если ошибка в технических характеристиках авто:

общая масса,

тип топлива (бензин/дизель),

номер шасси или кузова,

неправильный VIN-код,

тип кузова (седан, хэтчбек, универсал и т. д.).

«В таком случае обратитесь в Экспертную службу МВД и с их заключением обратитесь в сервисный центр МВД для перерегистрации», — заявили в сервисном центре МВД.

Если ошибка в персональных данных:

фамилия, имя,

место жительства.

«Достаточно просто обратиться в любой сервисный центр МВД и обновить данные», — добавили в ведомстве.

