Україні потрібно $19,4 млрд на відновлення медицини — Мінфін

З лютого 2022 року всі внутрішні ресурси державного бюджету України спрямовуються на потреби оборони, тому фінансування соціальних видатків, зокрема сектору охорони здоров’я, значною мірою залежить від підтримки міжнародних партнерів. Про це заявила заступниця міністра фінансів Ольга Зикова.
«У воєнних умовах Міністерство фінансів вимушене балансувати між пріоритетами. На сьогодні для держави першочерговим завданням є забезпечення витрат оборони. Тому для покриття видатків на сферу охорони здоров'я, які становлять понад 200 млрд гривень в 2025 році Уряд покладається на підтримку міжнародних партнерів», – зазначила Зикова. Вона додала, що близько 60% бюджету спрямовується на безпеку та оборону, тоді як на соціальні видатки припадає майже 40%.
За словами представниці Мінфіну, підтримка системи охорони здоров’я має включати не лише фінансування зарплат медичних працівників та інвестиції в інфраструктуру, а й впровадження системних реформ у контексті євроінтеграційних прагнень України. Ситуацію ускладнює постійна потреба у відновленні медичних закладів, зруйнованих через війну, а також зростання навантаження на лікарні через збільшення кількості внутрішньо переміщених осіб.
Згідно з Четвертою швидкою оцінкою збитків та потреб України (RDNA4), для відновлення та реконструкції сектору охорони здоров’я на найближчі десять років необхідно 799,28 мільярда гривень (19,4 мільярда доларів США), що становить 4% від загальних потреб на відбудову України, оцінених у 21 588,8 мільярда гривень (524 мільярди доларів США). Охорона здоров’я визначена одним із пріоритетних напрямів відновлення на 2025 рік, що охоплює як публічні інвестиційні проєкти, так і неінвестиційні програми.
Ольга Зикова підкреслила, що успішна реалізація програм відновлення залежить від ефективної координації міжнародної підтримки, гнучкості її впровадження, проведення реформ з боку України та розширення співпраці з приватним сектором. Вона виділила ключові зміни у взаємодії з міжнародними партнерами з початку війни:
«Якщо в лютому 2022 року не було розуміння, як правильно підлаштувати мандат тієї чи іншої організації до війни в Україні, наразі партнери максимально гнучко намагаються використовувати як наявні інструменти, так і створювати нові. Міжнародні фінансові організації почали видозмінювати свої підходи та інструменти до роботи з Україною, які вони, насправді, зможуть використовувати у співпраці з іншими державами», – зазначила Зикова.
Вона також підкреслила, що уряд України працює над підвищенням прозорості та спрощенням процедур співпраці з донорами, щоб зміцнити довіру та збільшити обсяги міжнародної бюджетної підтримки.
