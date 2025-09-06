Україні потрібно $19,4 млрд на відновлення медицини — Мінфін

Війна змінила фінансування медицини: 60% бюджету йде на оборону, медицину підтримують партнери.

З лютого 2022 року всі внутрішні ресурси державного бюджету України спрямовуються на потреби оборони, тому фінансування соціальних видатків, зокрема сектору охорони здоров’я, значною мірою залежить від підтримки міжнародних партнерів. Про це заявила заступниця міністра фінансів Ольга Зикова.

«У воєнних умовах Міністерство фінансів вимушене балансувати між пріоритетами. На сьогодні для держави першочерговим завданням є забезпечення витрат оборони. Тому для покриття видатків на сферу охорони здоров'я, які становлять понад 200 млрд гривень в 2025 році Уряд покладається на підтримку міжнародних партнерів», – зазначила Зикова. Вона додала, що близько 60% бюджету спрямовується на безпеку та оборону, тоді як на соціальні видатки припадає майже 40%.

За словами представниці Мінфіну, підтримка системи охорони здоров’я має включати не лише фінансування зарплат медичних працівників та інвестиції в інфраструктуру, а й впровадження системних реформ у контексті євроінтеграційних прагнень України. Ситуацію ускладнює постійна потреба у відновленні медичних закладів, зруйнованих через війну, а також зростання навантаження на лікарні через збільшення кількості внутрішньо переміщених осіб.

Згідно з Четвертою швидкою оцінкою збитків та потреб України (RDNA4), для відновлення та реконструкції сектору охорони здоров’я на найближчі десять років необхідно 799,28 мільярда гривень (19,4 мільярда доларів США), що становить 4% від загальних потреб на відбудову України, оцінених у 21 588,8 мільярда гривень (524 мільярди доларів США). Охорона здоров’я визначена одним із пріоритетних напрямів відновлення на 2025 рік, що охоплює як публічні інвестиційні проєкти, так і неінвестиційні програми.

Ольга Зикова підкреслила, що успішна реалізація програм відновлення залежить від ефективної координації міжнародної підтримки, гнучкості її впровадження, проведення реформ з боку України та розширення співпраці з приватним сектором. Вона виділила ключові зміни у взаємодії з міжнародними партнерами з початку війни:

Гнучкість у підходах. За останні 3,5 роки співпраця еволюціонувала від реагування на надзвичайні ситуації до стратегічного партнерства, яке поєднує фінансові інструменти з реформами та відновленням. Це дозволяє не лише усувати наслідки руйнувань, а й будувати стійку та прозору систему охорони здоров’я. Покращення координації. Міністерство фінансів відіграє центральну роль у взаємодії з міжнародними донорами, забезпечуючи узгодженість допомоги зі стратегічними пріоритетами України та контроль за використанням іноземного фінансування. Ролі міжнародних організацій. Світовий банк підтримує системні реформи та соціальний сектор, ЄБРР зосереджується на ліквідності держпідприємств, ЄІБ інвестує в муніципальну та соціальну інфраструктуру, транспорт, енергетику, освіту та приватний сектор, а Міжнародна фінансова корпорація сприяє залученню змішаного фінансування, включаючи приватні інвестиції та гранти. Європейські стандарти. Мінфін сприяє наближенню системи охорони здоров’я до стандартів ЄС, що передбачає не лише відновлення інфраструктури, а й реформування сектору для підвищення його стійкості, прозорості та справедливості, що є важливим кроком до майбутнього членства України в ЄС. Змішане фінансування. Інтеграція грантових компонентів у кредитні програми, як у співпраці з ЄІБ та ЄБРР, знижує фінансові ризики для громад і бізнесу. Цю модель планують масштабувати для нових проєктів. Співпраця з приватним сектором. Залучення приватних медичних закладів через механізми фінансування від партнерів сприятиме диверсифікації ринку, зменшенню навантаження на бюджет та впровадженню інновацій.

«Якщо в лютому 2022 року не було розуміння, як правильно підлаштувати мандат тієї чи іншої організації до війни в Україні, наразі партнери максимально гнучко намагаються використовувати як наявні інструменти, так і створювати нові. Міжнародні фінансові організації почали видозмінювати свої підходи та інструменти до роботи з Україною, які вони, насправді, зможуть використовувати у співпраці з іншими державами», – зазначила Зикова.

Вона також підкреслила, що уряд України працює над підвищенням прозорості та спрощенням процедур співпраці з донорами, щоб зміцнити довіру та збільшити обсяги міжнародної бюджетної підтримки.

