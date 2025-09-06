Украине нужно $19,4 млрд на восстановление медицины — Минфин

Война изменила финансирование медицины: 60% бюджета идет на оборону, медицину поддерживают партнеры.

Фото: Mind.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

С февраля 2022 года все внутренние ресурсы государственного бюджета Украины направляются на нужды обороны, поэтому финансирование социальных расходов, в частности сектора здравоохранения, в значительной степени зависит от поддержки международных партнеров. Об этом заявила заместитель министра финансов Ольга Зыкова.

«В военных условиях Министерство финансов вынуждено балансировать между приоритетами. На сегодняшний день для государства первоочередной задачей является обеспечение расходов на оборону. Поэтому для покрытия расходов на сферу здравоохранения, которые составляют более 200 млрд гривен в 2025 году, правительство полагается на поддержку международных партнеров», — отметила Зыкова. Она добавила, что около 60% бюджета направляется на безопасность и оборону, тогда как на социальные расходы приходится почти 40%.

По словам представительницы Минфина, поддержка системы здравоохранения должна включать не только финансирование зарплат медицинских работников и инвестиции в инфраструктуру, но и внедрение системных реформ в контексте евроинтеграционных стремлений Украины. Ситуацию осложняет постоянная необходимость восстановления медицинских учреждений, разрушенных в результате войны, а также рост нагрузки на больницы из-за увеличения количества внутренне перемещенных лиц.

Согласно Четвертой быстрой оценке ущерба и потребностей Украины (RDNA4), для восстановления и реконструкции сектора здравоохранения на ближайшие десять лет необходимо 799,28 миллиарда гривен (19,4 миллиарда долларов США), что составляет 4% от общих потребностей на восстановление Украины, оцененных в 21 588,8 миллиарда гривен (524 миллиарда долларов США). Здравоохранение определено одним из приоритетных направлений восстановления на 2025 год, охватывающим как публичные инвестиционные проекты, так и неинвестиционные программы.

Ольга Зыкова подчеркнула, что успешная реализация программ восстановления зависит от эффективной координации международной поддержки, гибкости ее внедрения, проведения реформ со стороны Украины и расширения сотрудничества с частным сектором. Она выделила ключевые изменения во взаимодействии с международными партнерами с начала войны:

Гибкость в подходах. За последние 3,5 года сотрудничество эволюционировало от реагирования на чрезвычайные ситуации к стратегическому партнерству, которое сочетает финансовые инструменты с реформами и восстановлением. Это позволяет не только устранять последствия разрушений, но и строить устойчивую и прозрачную систему здравоохранения. Улучшение координации. Министерство финансов играет центральную роль во взаимодействии с международными донорами, обеспечивая согласованность помощи со стратегическими приоритетами Украины и контроль за использованием иностранного финансирования. Роль международных организаций. Всемирный банк поддерживает системные реформы и социальный сектор, ЕБРР сосредотачивается на ликвидности госпредприятий, ЕИБ инвестирует в муниципальную и социальную инфраструктуру, транспорт, энергетику, образование и частный сектор, а Международная финансовая корпорация способствует привлечению смешанного финансирования, включая частные инвестиции и гранты. Европейские стандарты. Минфин способствует приближению системы здравоохранения к стандартам ЕС, что предусматривает не только восстановление инфраструктуры, но и реформирование сектора для повышения его устойчивости, прозрачности и справедливости, что является важным шагом к будущему членству Украины в ЕС. Смешанное финансирование. Интеграция грантовых компонентов в кредитные программы, как в сотрудничестве с ЕИБ и ЕБРР, снижает финансовые риски для общин и бизнеса. Эту модель планируют масштабировать для новых проектов. Сотрудничество с частным сектором. Привлечение частных медицинских учреждений через механизмы финансирования от партнеров будет способствовать диверсификации рынка, снижению нагрузки на бюджет и внедрению инноваций.

«Если в феврале 2022 года не было понимания, как правильно подстроить мандат той или иной организации под войну в Украине, то сейчас партнеры максимально гибко пытаются использовать как имеющиеся инструменты, так и создавать новые. Международные финансовые организации начали видоизменять свои подходы и инструменты к работе с Украиной, которые они, на самом деле, смогут использовать в сотрудничестве с другими государствами», — отметила Зыкова.

Она также подчеркнула, что правительство Украины работает над повышением прозрачности и упрощением процедур сотрудничества с донорами, чтобы укрепить доверие и увеличить объемы международной бюджетной поддержки.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.