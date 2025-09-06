Практика судів
У Ковелі чоловік відкрив стрілянину під час конфлікту – його зупини патрульні, коли він тікав від людей

09:42, 6 вересня 2025
На Волині чоловік відкрив стрілянину під час конфлікту та поранив людину.
У Ковелі на Волині поліцейські затримали чоловіка. Сталося це коли патрульні приїхали на Учора виклик про конфлікт.

За словами правоохоронців, прямуючи на місце події, вони помітили чоловіка, який тікав від людей. Тож вирішили його зупинити та перевірити.

«Виявилось, що він один з учасників конфлікту. Ба більше, за словами громадян, він вчинив на місці стрілянину та травмував одного з них», - йдеться у повідомленні.

Відтак, чоловіка затримали. Під час поверхневої перевірки у нього знайшли предмет, схожий на пістолет. На місце події викликали слідчих, а потерпілому медики надали допомогу. Загрози його життю немає.

За фактом події слідчі внесли до ЄРДР відомості за ч. 1 ст. 296 (Хуліганство) ККУ.

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
