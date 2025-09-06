В Ковеле мужчина открыл стрельбу во время конфликта – его остановили патрульные, когда он убегал от людей

На Волыни мужчина открыл стрельбу во время конфликта и ранил человека.

В Ковеле на Волыни полицейские задержали мужчину. Это произошло, когда патрульные приехали вчера на вызов о конфликте.

По словам правоохранителей, направляясь на место происшествия, они заметили мужчину, который убегал от людей. Поэтому решили его остановить и проверить.

«Выяснилось, что он один из участников конфликта. Более того, по словам граждан, он устроил на месте стрельбу и ранил одного из них», – говорится в сообщении.

Мужчину задержали. При поверхностной проверке у него нашли предмет, похожий на пистолет. На место происшествия вызвали следователей, а пострадавшему медики оказали помощь. Угрозы его жизни нет.

По факту происшествия следователи внесли в ЕРДР сведения по ч. 1 ст. 296 (Хулиганство) УК Украины.

