На Тернопільщині інженера підозрюють в отриманні $10 тисяч за незаконне переправлення знайомого через кордон

Підозрюваний отримав гроші за вплив на прикордонників та організацію незаконного переправлення військовозобов’язаного.

На Тернопільщині триматимуть під вартою підозрюваного в отриманні 10 тисяч доларів неправомірної вигоди за вплив на прикордонників та організацію незаконного переправлення через кордон. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Так, ухвалою Тернопільського міськрайонного суду тернополянину обрано міру запобіжного заходу - тримання під вартою з визначенням 242 тис 240 грн застави.

Встановлено, що головний інженер одного з тернопільських приватних підприємств отримав у службовому кабінеті 10 тисяч доларів від військовозобов’язаного.

За цю суму він обіцяв переправити знайомого через кордон, запевнивши що йому не будуть чинити перешкод під час перетину, незважаючи на відсутність необхідних військово-облікових документів.

