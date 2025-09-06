На Тернопольщине инженера подозревают в получении $10 тысяч за незаконную переправку знакомого через границу

Подозреваемый получил деньги за влияние на пограничников и организацию незаконной переправки военнообязанного.

В Тернопольской области будут держать под стражей подозреваемого в получении 10 тысяч долларов неправомерной выгоды за влияние на пограничников и организацию незаконного переправления через границу. Об этом сообщает областная прокуратура.

Так, определением Тернопольского городского районного суда жителю Тернополя избрана мера пресечения — содержание под стражей с определением залога в 242 тыс. 240 грн.

Установлено, что главный инженер одного из тернопольских частных предприятий получил в служебном кабинете 10 тысяч долларов от военнообязанного.

За эту сумму он обещал переправить знакомого через границу, заверив, что ему не будут чинить препятствий при пересечении, несмотря на отсутствие необходимых военно-учётных документов.

