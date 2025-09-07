Практика судів
Юлія Свириденко підтвердила пошкодження будівлі Уряду в Києві внаслідок атаки РФ – фото

08:32, 7 вересня 2025
Вперше внаслідок ворожої атаки пошкоджено будівлю Уряду — пошкоджено дах і верхні поверхи.
Юлія Свириденко підтвердила пошкодження будівлі Уряду в Києві внаслідок атаки РФ – фото
Джерело фото: Прем’єр-міністр Юлія Свириденко
Цієї ночі Росія здійснила масований удар по Україні. Під вогнем опинилися Київ, Кривий Ріг, Дніпро, Кременчук та Одеса, повідомила Прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

За її словами, вперше внаслідок ворожої атаки пошкоджено будівлю Уряду — пошкоджено дах і верхні поверхи. На місці працюють рятувальники, які ліквідовують пожежу.

«Будівлі відновимо. Але втрачені життя не повернути. Ворог щодня тероризує і вбиває наших людей по всій країні», — наголосила Свириденко.

Вона закликала світ посилити санкційний тиск на Росію, особливо в енергетичному секторі, та наголосила на потребі нових обмежень, які вдарять по військовій машині Кремля.

«А головне — Україні потрібна зброя. Те, що зупинить терор і не дозволить Росії щодня намагатися вбивати українців», — підсумувала глава уряду.

Джерело фото: Прем’єр-міністр Юлія Свириденко

