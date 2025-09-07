Юлия Свириденко подтвердила повреждение здания Правительства в Киеве в результате атаки РФ – фото

Этой ночью Россия нанесла массированный удар по Украине. Под огнем оказались Киев, Кривой Рог, Днепр, Кременчуг и Одесса, сообщила Премьер-министр Юлия Свириденко.
По ее словам, впервые в результате вражеской атаки повреждено здание Правительства — пострадали крыша и верхние этажи. На месте работают спасатели, которые ликвидируют пожар.
«Здания восстановим. Но утраченные жизни не вернуть. Враг ежедневно терроризирует и убивает наших людей по всей стране», — подчеркнула Свириденко.
Она призвала мир усилить санкционное давление на Россию, особенно в энергетическом секторе, и отметила необходимость новых ограничений, которые ударят по военной машине Кремля.
«А главное — Украине нужно оружие. То, что остановит террор и не позволит России ежедневно пытаться убивать украинцев», — резюмировала глава правительства.
Источник фото: Премьер-министр Юлия Свириденко
