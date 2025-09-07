Юлия Свириденко подтвердила повреждение здания Правительства в Киеве в результате атаки РФ – фото

Впервые в результате вражеской атаки повреждено здание Правительства — пострадали крыша и верхние этажи.

Источник фото: Премьер-министр Юлия Свириденко

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Этой ночью Россия нанесла массированный удар по Украине. Под огнем оказались Киев, Кривой Рог, Днепр, Кременчуг и Одесса, сообщила Премьер-министр Юлия Свириденко.

По ее словам, впервые в результате вражеской атаки повреждено здание Правительства — пострадали крыша и верхние этажи. На месте работают спасатели, которые ликвидируют пожар.

«Здания восстановим. Но утраченные жизни не вернуть. Враг ежедневно терроризирует и убивает наших людей по всей стране», — подчеркнула Свириденко.

Она призвала мир усилить санкционное давление на Россию, особенно в энергетическом секторе, и отметила необходимость новых ограничений, которые ударят по военной машине Кремля.

«А главное — Украине нужно оружие. То, что остановит террор и не позволит России ежедневно пытаться убивать украинцев», — резюмировала глава правительства.

Источник фото: Премьер-министр Юлия Свириденко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.