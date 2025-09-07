Практика судів
Експодатківця Євгена Бамбізова взяли під варту з можливістю застави у 119 млн гривень

12:26, 7 вересня 2025
Євгена Бамбізова, підозрюваного в організації конвертаційного центру на понад 1,5 млрд грн, взяли під варту.
Печерський районний суд Києва 6 вересня задовольнив клопотання прокуратури та обрав запобіжний захід колишньому посадовцю податкової служби Євгену Бамбізову, підозрюваному в організації конвертаційного центру. Його взяли під варту з можливістю внесення застави у розмірі 119 млн грн, повідомили у Київській міській прокуратурі.

За даними слідства, Бамбізову та його спільникам повідомлено про підозру в умисному ухиленні від сплати податків та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. У межах цього провадження підозри отримали ще троє осіб, яких він залучив до схеми.

Слідство встановило, що підозрювані організували роботу конвертаційного центру, через який підприємства ухилялися від сплати податків. Для цього було створено 14 фіктивних підприємств-імпортерів та близько 80 підприємств-транзитерів. Загальний обсяг проведених операцій у 2023–2025 роках перевищив 1,5 млрд грн.

Запобіжний захід діятиме до 4 листопада. Дії підозрюваних кваліфіковані за ч. 3 ст. 212 та ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України.

