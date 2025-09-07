Практика судов
Экс-налоговика Евгения Бамбизова взяли под стражу с возможностью залога в 119 млн гривен

12:26, 7 сентября 2025
Евгения Бамбизова, подозреваемого в организации конвертационного центра более чем на 1,5 млрд грн, взяли под стражу.
Печерский районный суд Киева 6 сентября удовлетворил ходатайство прокуратуры и избрал меру пресечения бывшему чиновнику налоговой службы Евгению Бамбизову, подозреваемому в организации конвертационного центра. Его взяли под стражу с возможностью внесения залога в размере 119 млн грн, сообщили в Киевской городской прокуратуре.

По данным следствия, Бамбизову и его сообщникам сообщено о подозрении в умышленном уклонении от уплаты налогов и легализации доходов, полученных преступным путем. В рамках этого производства подозрения получили еще трое лиц, которых он привлек к схеме.

Следствие установило, что подозреваемые организовали работу конвертационного центра, через который предприятия уклонялись от уплаты налогов. Для этого было создано 14 фиктивных предприятий-импортеров и около 80 предприятий-транзитеров. Общий объем проведенных операций в 2023–2025 годах превысил 1,5 млрд грн.

Мера пресечения будет действовать до 4 ноября. Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 3 ст. 212 и ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины.

