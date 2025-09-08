Практика судів
  1. В Україні

Як українцям задекларувати прибутки від інвестицій — роз’яснення

09:31, 8 вересня 2025
Фізичні особи зобов’язані декларувати інвестиційні доходи як з внутрішніх, так і з закордонних операцій та сплачувати 18% ПДФО і 5% військового збору.
Як українцям задекларувати прибутки від інвестицій — роз’яснення
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Державна податкова служба роз’яснила, як фізична особа може задекларувати інвестиційні доходи.

Фізична особа, яка отримала дохід від операцій з інвестиційними активами як в Україні, так і за кордоном, зобов’язана подати річну декларацію про майновий стан і доходи до 1 травня року, що настає за звітним, та сплатити ПДФО і військовий збір.

При цьому, згідно з Податковим кодексом України, не оподатковуються і не декларуються:

  • доходи від операцій з акціями чи корпоративними правами, отриманими під час приватизації;
  • інвестиційний прибуток від операцій з борговими зобов’язаннями Національного банку України (пп. 165.1.40, 165.1.52 ПКУ).

Облік фінансового результату від операцій з інвестиційними активами ведеться платником самостійно. Інвестиційний прибуток – це позитивна різниця між доходом від продажу активу та витратами на його придбання (пп. 170.2.2 ПКУ).

До продажу інвестактиву прирівнюються:

  • обмін одного інвестактиву на інший;
  • викуп чи погашення інвестактиву емітентом;
  • повернення коштів/майна при виході зі складу засновників, зменшенні статутного капіталу або ліквідації емітента.

Якщо ж повертається майно за залишковою вартістю (безоплатна передача), це вже не інвестактив. У такому разі діють правила оподаткування додаткового блага (пп. 164.2.17 ПКУ).

У декларації фізична особа зобов’язана визначити фінансовий результат від операцій з інвестактивами. Якщо отримано прибуток – потрібно сплатити:

  • 18% ПДФО;
  • 5% військового збору.

Якщо операції проводяться через професійного торговця цінними паперами (у т.ч. банк), то саме він є податковим агентом і під час виплати інвестприбутку утримує та перераховує податки. При цьому він враховує підтверджені витрати на придбання активів.

Втім, навіть за наявності податкового агента, фізична особа зобов’язана задекларувати результати всіх своїх операцій з інвестактивами протягом року – як в Україні, так і за її межами.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

декларація податкова декларування ДПС податки

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Коли клієнт банку не несе відповідальності за несанкціоновані операції з платіжною карткою – позиція Верховного Суду

Верховний Суд вказав, що саме банк мав подати до суду першої інстанції беззаперечні докази сприяння клієнтом незаконному використанню персонального ідентифікаційного номера або іншої інформації, яка дала змогу ініціювати платіжні операції.

Під час призначення опікуном військовозобов'язаної особи орган опіки повинен зважати на потребу виконання громадянами військового обов’язку – Верховний Суд

Верховний Суд вказав, що під час розгляду питання про призначення опікуном військовозобов'язаної особи орган опіки повинен додатково з'ясувати доцільність такого призначення, враховуючи обов'язок захисту Вітчизни та загальну мобілізацію.

Верховний Суд визнав нікчемними правочини, спрямовані на обхід санкцій, та підтвердив їх екстериторіальну дію

Верховний Суд зауважив, що дії Мін'юсту, спрямовані на анулювання доступу до ЄДР державного реєстратора, який вніс зміни до відомостей про юридичну особу без урахування застосування до кінцевого бенефіціарного власника персональних санкцій, є правомірним і об'єктивно обґрунтованим заходом публічного контролю.

«Не обов’язково усі 100% осіб, яким ми повідомляємо про підозру, повинні отримати обвинувальні вироки», – Семен Кривонос

Директор НАБУ оцінив роботу «антикорупційної інфраструктури» України на «трійку».

Реєструвати провадження у ЄРДР пропонують лише за наявності в заяві достатніх даних про обставини, що можуть свідчити про злочин

Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань пропонують вносити лише, якщо заява містить достатні дані про обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ольга Горшкова
    Ольга Горшкова
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Олександр Сасевич
    Олександр Сасевич
    член Вищої ради правосуддя, суддя Львівського окружного адміністративного суду