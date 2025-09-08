Як українцям задекларувати прибутки від інвестицій — роз’яснення

Фізичні особи зобов’язані декларувати інвестиційні доходи як з внутрішніх, так і з закордонних операцій та сплачувати 18% ПДФО і 5% військового збору.

Державна податкова служба роз’яснила, як фізична особа може задекларувати інвестиційні доходи.

Фізична особа, яка отримала дохід від операцій з інвестиційними активами як в Україні, так і за кордоном, зобов’язана подати річну декларацію про майновий стан і доходи до 1 травня року, що настає за звітним, та сплатити ПДФО і військовий збір.

При цьому, згідно з Податковим кодексом України, не оподатковуються і не декларуються:

доходи від операцій з акціями чи корпоративними правами, отриманими під час приватизації;

інвестиційний прибуток від операцій з борговими зобов’язаннями Національного банку України (пп. 165.1.40, 165.1.52 ПКУ).

Облік фінансового результату від операцій з інвестиційними активами ведеться платником самостійно. Інвестиційний прибуток – це позитивна різниця між доходом від продажу активу та витратами на його придбання (пп. 170.2.2 ПКУ).

До продажу інвестактиву прирівнюються:

обмін одного інвестактиву на інший;

викуп чи погашення інвестактиву емітентом;

повернення коштів/майна при виході зі складу засновників, зменшенні статутного капіталу або ліквідації емітента.

Якщо ж повертається майно за залишковою вартістю (безоплатна передача), це вже не інвестактив. У такому разі діють правила оподаткування додаткового блага (пп. 164.2.17 ПКУ).

У декларації фізична особа зобов’язана визначити фінансовий результат від операцій з інвестактивами. Якщо отримано прибуток – потрібно сплатити:

18% ПДФО;

5% військового збору.

Якщо операції проводяться через професійного торговця цінними паперами (у т.ч. банк), то саме він є податковим агентом і під час виплати інвестприбутку утримує та перераховує податки. При цьому він враховує підтверджені витрати на придбання активів.

Втім, навіть за наявності податкового агента, фізична особа зобов’язана задекларувати результати всіх своїх операцій з інвестактивами протягом року – як в Україні, так і за її межами.

