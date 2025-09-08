Как украинцам задекларировать доходы от инвестиций — разъяснение

Государственная налоговая служба разъяснила, как физическое лицо может задекларировать инвестиционные доходы.
Физическое лицо, которое получило доход от операций с инвестиционными активами как в Украине, так и за границей, обязано подать годовую декларацию об имущественном состоянии и доходах до 1 мая года, следующего за отчетным, и уплатить НДФЛ и военный сбор.
При этом, согласно Налоговому кодексу Украины, не облагаются налогом и не декларируются:
Учет финансового результата от операций с инвестиционными активами ведется плательщиком самостоятельно. Инвестиционная прибыль – это положительная разница между доходом от продажи актива и расходами на его приобретение (пп. 170.2.2 НКУ).
К продаже инвестактива приравниваются:
Если же возвращается имущество по остаточной стоимости (безвозмездная передача), это уже не инвестактив. В таком случае действуют правила налогообложения дополнительного блага (пп. 164.2.17 НКУ).
В декларации физическое лицо обязано определить финансовый результат от операций с инвестактивами. Если получена прибыль – нужно уплатить:
Если операции проводятся через профессионального торговца ценными бумагами (в т.ч. банк), то именно он является налоговым агентом и при выплате инвестприбыли удерживает и перечисляет налоги. При этом он учитывает подтвержденные расходы на приобретение активов.
Однако, даже при наличии налогового агента, физическое лицо обязано задекларировать результаты всех своих операций с инвестактивами в течение года – как в Украине, так и за ее пределами.
