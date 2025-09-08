Практика судов
Как украинцам задекларировать доходы от инвестиций — разъяснение

09:31, 8 сентября 2025
Физические лица обязаны декларировать инвестиционные доходы как по внутренним, так и по зарубежным операциям и уплачивать 18% НДФЛ и 5% военного сбора.
Государственная налоговая служба разъяснила, как физическое лицо может задекларировать инвестиционные доходы.

Физическое лицо, которое получило доход от операций с инвестиционными активами как в Украине, так и за границей, обязано подать годовую декларацию об имущественном состоянии и доходах до 1 мая года, следующего за отчетным, и уплатить НДФЛ и военный сбор.

При этом, согласно Налоговому кодексу Украины, не облагаются налогом и не декларируются:

  • доходы от операций с акциями или корпоративными правами, полученными во время приватизации;
  • инвестиционная прибыль от операций с долговыми обязательствами Национального банка Украины (пп. 165.1.40, 165.1.52 НКУ).

Учет финансового результата от операций с инвестиционными активами ведется плательщиком самостоятельно. Инвестиционная прибыль – это положительная разница между доходом от продажи актива и расходами на его приобретение (пп. 170.2.2 НКУ).

К продаже инвестактива приравниваются:

  • обмен одного инвестактива на другой;
  • выкуп или погашение инвестактива эмитентом;
  • возврат средств/имущества при выходе из состава учредителей, уменьшении уставного капитала или ликвидации эмитента.

Если же возвращается имущество по остаточной стоимости (безвозмездная передача), это уже не инвестактив. В таком случае действуют правила налогообложения дополнительного блага (пп. 164.2.17 НКУ).

В декларации физическое лицо обязано определить финансовый результат от операций с инвестактивами. Если получена прибыль – нужно уплатить:

  • 18% НДФЛ;
  • 5% военного сбора.

Если операции проводятся через профессионального торговца ценными бумагами (в т.ч. банк), то именно он является налоговым агентом и при выплате инвестприбыли удерживает и перечисляет налоги. При этом он учитывает подтвержденные расходы на приобретение активов.

Однако, даже при наличии налогового агента, физическое лицо обязано задекларировать результаты всех своих операций с инвестактивами в течение года – как в Украине, так и за ее пределами.

