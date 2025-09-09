В Україні до кінця 2025 року запрацює перша версія системи онлайн-моніторингу грального бізнесу

Оператори ринку почнуть підключатися до нової системи вже цього року.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Україні до кінця 2025 року з’явиться перша версія системи онлайн-моніторингу грального бізнесу. Про це повідомив перший віцепрем’єр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає «Інтерфакс-Україна».

«Це те, що ніхто не міг зробити за останні 4–5 років. Ми вже завершуємо тендер на цю систему. До кінця року буде перша її версія, до якої почнуть підключатися оператори ринку», – наголосив Федоров.

За словами міністра, впровадження системи дозволить щороку отримувати додатково близько 20–30 млрд грн надходжень.

Як відомо, із лютого 2025 року формування та координацію державної політики у сфері азартних ігор здійснює Мінцифри. Уряд ухвалив рішення про створення нового центрального органу виконавчої влади — агентства «ПлейСіті» (PlayCity), яке підпорядковується Мінцифри та з 1 квітня замінило попередній регулятор — Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ).

Нагадаємо, Кабмін призначив колишнього члена КРАІЛ Геннадія Новікова головою державного агентства ПлейСіті.

Раніше голова Комітету Верховної Ради з питань податкової політики Данило Гетманцев заявив, що перевірки грального бізнесу досі не поновлені, а тендер на створення системи онлайн-моніторингу оголошено лише 2 вересня.

Також повідомлялося, що Кабмін затвердив порядок ведення реєстру осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів казино.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.