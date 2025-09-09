В Украине до конца 2025 года заработает первая версия системы онлайн-мониторинга игорного бизнеса

Операторы рынка начнут подключаться к новой системе уже в текущем году.

В Украине до конца 2025 года появится первая версия системы онлайн-мониторинга игорного бизнеса. Об этом сообщил первый вице-премьер – министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает «Интерфакс-Украина».

«Это то, что никто не мог сделать за последние 4–5 лет. Мы уже завершаем тендер на эту систему. До конца года будет первая ее версия, к которой начнут подключаться операторы рынка», – подчеркнул Федоров.

По словам министра, внедрение системы позволит ежегодно получать дополнительно около 20–30 млрд грн поступлений.

Как известно, с февраля 2025 года формирование и координацию государственной политики в сфере азартных игр осуществляет Минцифры. Правительство приняло решение о создании нового центрального органа исполнительной власти — агентства «ПлейСити» (PlayCity), которое подчиняется Минцифре и с 1 апреля заменило предыдущий регулятор — Комиссию по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ).

Напомним, Кабмин назначил экс-члена КРАИЛ Геннадия Новикова главой государственного агентства ПлейСити.

Ранее глава Комитета Верховной Рады по вопросам налоговой политики Данил Гетманцев заявил, что проверки игорного бизнеса до сих пор не возобновлены, а тендер на создание системы онлайн-мониторинга объявлен лишь 2 сентября.

Также сообщалось, что Кабмин утвердил порядок ведения реестра лиц, которым ограничен доступ к игорным заведениям казино.

