Проверки игорного бизнеса до сих пор не возобновлены, а тендер на создание системы онлайн-мониторинга объявлен лишь 2 сентября — Даниил Гетманцев

11:55, 4 сентября 2025
Плановые и внеплановые проверки игорного бизнеса остановлены, а система онлайн-мониторинга до сих пор не создана — в Раде раскритиковали Минцифры и PlayCity.
Фото: finclub.net
Государственное агентство по регулированию азартных игр и лотерей PlayCity, которое подчиняется Минцифры, 2 сентября объявило тендер на разработку государственной системы онлайн-мониторинга азартных игр и начало принимать предложения. Ожидаемая стоимость закупки – 30 млн грн.

Как указали в PlayCity, после того, как этот инструмент будет создан, государство сможет видеть объемы денежных операций на рынке азартных игр и, соответственно, понимать, сколько налогов подлежит уплате.

В Верховной Раде указали, что это нужно было сделать несколько лет назад.

«Объявлен тендер на создание системы онлайн-мониторинга для игорного бизнеса.

Это то, что должно было государство сделать ДО запуска этого рынка, но запускает сейчас... с задержкой на года так 3-4. Ну, и потерей нескольких десятков миллиардов в виде недоплаченных налогов» – отметил первый заместитель главы налогового комитета Ярослав Железняк.

Глава Комитета Верховной Рады по вопросам налоговой политики Даниил Гетманцев назвал такое опоздание с тендером «срывом Минцифры и PlayCity внедрения системы онлайн-мониторинга».

«Несмотря на то, что решение об очередном переносе сроков запуска ГСОМ было принято в декабре 2024 года, несмотря на то, что новый орган с блестящим названием PlayCity образован еще в марте, несмотря на то, что до этого печально известный КРАИЛ блокировал запуск системы по заказу организаторов азартных игр 3 года, тендер на разработку системы объявлен лишь вчера. А это означает, что срок запуска системы — 30 сентября – сорван» – отметил Гетманцев.

«Таким образом, несмотря на все наши усилия, государство и армия продолжат недополучать миллиарды» – добавил он, указав на политическую ответственность Минцифры.

Кроме того, по его словам, до сих пор не возобновлены проверки игорного бизнеса.

«Представьте, обычные предприниматели проверяются, а организаторы азартных игр – нет. Плановые проверки «игровиков» не осуществлялись с начала военного положения, а внеплановые – прекратились после 19.04.2024.

Еще раз – ни одной проверки за последние полтора года! Хотя в условиях отсутствия ГСОМ проверки – это единственный инструмент контроля за рынком» – указал Гетманцев.

По его словам, только после аудита Счетной палаты и очередного письма Комитета – 29 августа на сайте Минцифры таки появился проект постановления Кабмина о полном возобновлении проверок организаторов азартных игр.

«Теперь еще месяц будут собираться предложения от бизнеса на выполнение требований законодательства о регуляторной политике, и только после этого, возможно, Кабмин таки исправит позорную ситуацию с проверками в сфере игорного бизнеса.

Но, похоже, что даже принятие этого постановления не будет означать фактическое возобновление проверок, потому что в ответ на письмо Комитета PlayCity также сообщает, что нужно еще согласовать и утвердить унифицированную форму акта... Какое-то досадное дежавю, потому что КРАИЛ так же более года (!) после создания не проводила проверки именно из-за неутверждения унифицированной формы акта» – подчеркнул глава комитета.

Напомним, в августе в «Дії» выбрали 9 представителей общественных организаций, которые войдут в антикоррупционную экспертную группу при госагентстве PlayCity.

Автор: Наталя Мамченко

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Психиатрические учреждения не смогут ставить перед судом вопрос об ограничении дееспособности психически больного лица — депутаты поддержали законопроект

Верховная Рада поддержала законопроект, которым депутаты предлагают лишить психиатрические учреждения права ставить перед судом вопрос об ограничении дееспособности больного лица, а также разрешить недееспособным лицам и их адвокатам увольнять опекунов.

Верховная Рада поддержала законопроект о возвращении военных из СЗЧ на службу без уголовной ответственности

Документ предусматривает новые условия освобождения от уголовной ответственности для военнослужащих, которые самовольно оставили часть или место службы, но вернулись до 30 августа.

Течение остановленных на время военного положения сроков исковой давности в Гражданском кодексе возобновлено – вступил в силу закон

4 сентября вступили в силу изменения в Гражданский кодекс, которыми отменена остановка течения исковой давности, которая была введена на время военного состояния.

Верховная Рада приняла постановление о возвращении прямых трансляций заседаний парламента

В постановлении говорится, что оно принимается с целью обеспечения прямых трансляций открытых заседаний Верховной Рады парламентским телеканалом «Рада».

