Проверки игорного бизнеса до сих пор не возобновлены, а тендер на создание системы онлайн-мониторинга объявлен лишь 2 сентября — Даниил Гетманцев

Плановые и внеплановые проверки игорного бизнеса остановлены, а система онлайн-мониторинга до сих пор не создана — в Раде раскритиковали Минцифры и PlayCity.

Государственное агентство по регулированию азартных игр и лотерей PlayCity, которое подчиняется Минцифры, 2 сентября объявило тендер на разработку государственной системы онлайн-мониторинга азартных игр и начало принимать предложения. Ожидаемая стоимость закупки – 30 млн грн.

Как указали в PlayCity, после того, как этот инструмент будет создан, государство сможет видеть объемы денежных операций на рынке азартных игр и, соответственно, понимать, сколько налогов подлежит уплате.

В Верховной Раде указали, что это нужно было сделать несколько лет назад.

«Объявлен тендер на создание системы онлайн-мониторинга для игорного бизнеса.

Это то, что должно было государство сделать ДО запуска этого рынка, но запускает сейчас... с задержкой на года так 3-4. Ну, и потерей нескольких десятков миллиардов в виде недоплаченных налогов» – отметил первый заместитель главы налогового комитета Ярослав Железняк.

Глава Комитета Верховной Рады по вопросам налоговой политики Даниил Гетманцев назвал такое опоздание с тендером «срывом Минцифры и PlayCity внедрения системы онлайн-мониторинга».

«Несмотря на то, что решение об очередном переносе сроков запуска ГСОМ было принято в декабре 2024 года, несмотря на то, что новый орган с блестящим названием PlayCity образован еще в марте, несмотря на то, что до этого печально известный КРАИЛ блокировал запуск системы по заказу организаторов азартных игр 3 года, тендер на разработку системы объявлен лишь вчера. А это означает, что срок запуска системы — 30 сентября – сорван» – отметил Гетманцев.

«Таким образом, несмотря на все наши усилия, государство и армия продолжат недополучать миллиарды» – добавил он, указав на политическую ответственность Минцифры.

Кроме того, по его словам, до сих пор не возобновлены проверки игорного бизнеса.

«Представьте, обычные предприниматели проверяются, а организаторы азартных игр – нет. Плановые проверки «игровиков» не осуществлялись с начала военного положения, а внеплановые – прекратились после 19.04.2024.

Еще раз – ни одной проверки за последние полтора года! Хотя в условиях отсутствия ГСОМ проверки – это единственный инструмент контроля за рынком» – указал Гетманцев.

По его словам, только после аудита Счетной палаты и очередного письма Комитета – 29 августа на сайте Минцифры таки появился проект постановления Кабмина о полном возобновлении проверок организаторов азартных игр.

«Теперь еще месяц будут собираться предложения от бизнеса на выполнение требований законодательства о регуляторной политике, и только после этого, возможно, Кабмин таки исправит позорную ситуацию с проверками в сфере игорного бизнеса.

Но, похоже, что даже принятие этого постановления не будет означать фактическое возобновление проверок, потому что в ответ на письмо Комитета PlayCity также сообщает, что нужно еще согласовать и утвердить унифицированную форму акта... Какое-то досадное дежавю, потому что КРАИЛ так же более года (!) после создания не проводила проверки именно из-за неутверждения унифицированной формы акта» – подчеркнул глава комитета.

Напомним, в августе в «Дії» выбрали 9 представителей общественных организаций, которые войдут в антикоррупционную экспертную группу при госагентстве PlayCity.

