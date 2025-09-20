У Черкасах судитимуть чоловіка, який обіцяв «вирішити питання» з відстрочкою від мобілізації за $5500

Фігуранта затримали після отримання частини хабаря за підробку медичних документів про встановлення групи інвалідності.

У Черкасах судитимуть чоловіка, який вимагав 5500 доларів за відстрочку від мобілізації. Про це повідомляє обласна прокуратура.

За даними слідства, обвинувачений у лютому 2025 року повідомив знайомій жінці про можливість виготовлення медичної документації про встановлення групи інвалідності її дитині, яка у подальшому може бути використана як відстрочка від мобілізації її чоловіка.

Для «позитивного» вирішення цього питання за 5500 доларів фігурант обіцяв вплинути на голову лікувально лікарської комісії однієї з лікарень області.

Після отримання частини неправомірної вигоди в сумі 2,5 тис доларів, чоловік був затриманий правоохоронцями в порядку ст. 208 КПК України.

Санкція ч. 2 ст. 369-2 КК України карається штрафом від двох тисяч до п’яти тисяч п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк до п’яти років.

