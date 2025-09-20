Практика судів
  1. В Україні

У Черкасах судитимуть чоловіка, який обіцяв «вирішити питання» з відстрочкою від мобілізації за $5500

22:29, 20 вересня 2025
Фігуранта затримали після отримання частини хабаря за підробку медичних документів про встановлення групи інвалідності.
У Черкасах судитимуть чоловіка, який обіцяв «вирішити питання» з відстрочкою від мобілізації за $5500
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Черкасах судитимуть чоловіка, який вимагав 5500 доларів за відстрочку від мобілізації. Про це повідомляє обласна прокуратура.

За даними слідства, обвинувачений у лютому 2025 року повідомив знайомій жінці про можливість виготовлення медичної документації про встановлення групи інвалідності її дитині, яка у подальшому може бути використана як відстрочка від мобілізації її чоловіка.

Для «позитивного» вирішення цього питання за 5500 доларів фігурант обіцяв вплинути на голову лікувально лікарської комісії однієї з лікарень області.

Після отримання частини неправомірної вигоди в сумі 2,5 тис доларів, чоловік був затриманий правоохоронцями в порядку ст. 208 КПК України.

Санкція ч. 2 ст. 369-2 КК України карається штрафом від двох тисяч до п’яти тисяч п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк до п’яти років.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

прокуратура Черкаси мобілізація військовозобов'язаний

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Кабмін пропонує, аби справи про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави могли розглядатися суддею ВАКС одноособово

Замість колегії у складі трьох суддів ВАКС справи про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави зможуть розглядатися суддею одноособово.

«Найліберальніша форма нагляду» за законністю рішень органів місцевого самоврядування — Віталій Безгін заявив про реєстрацію нового законопроекту

За словами Віталія Безгіна, це буде «найліберальніша форма нагляду за законністю рішень органів місцевого самоврядування із чіткими рамками, де рішення ухвалює тільки суд».

Уряд у проекті держбюджету на 2026 рік пропонує зупинити дію низки норм закону про захист добросовісних набувачів майна

Пропонується зупинити на 2026 рік дію норми, за якою суд постановляє рішення про витребування нерухомого майна від добросовісного набувача на користь держави чи територіальної громади, за умови попереднього внесення органом державної влади, органом місцевого самоврядування або прокурором вартості такого майна на депозитний рахунок суду.

Підписано обидва закони про порядок обмеження публічного доступу до інформації про оборонні підприємства в електронних реєстрах

Обидва підписані закони передбачають порядок обмеження доступу у публічних електронних реєстрах до інформації про підприємства, які пов’язані зі сферою оборони.

«Я можу і в ухо дати» – суддю-блогера Дмитра Кривенка звинуватили у неповазі до громадських активістів та гомофобії, але покарання поки що не придумали

Суддя повідомив, що він став жертвою інформаційної кампанії зі сторони громадських активістів та не зміг спокійно спостерігати, як знищують авторитет судової влади.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Світлана Хома
    Світлана Хома
    суддя Господарського суду Тернопільської області