В Черкассах будут судить мужчину, который обещал «решить вопрос» с отсрочкой от мобилизации за $5500

Фигурант был задержан после получения части взятки за подделку медицинских документов об установлении группы инвалидности.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Черкассах будут судить мужчину, который требовал 5500 долларов за отсрочку от мобилизации. Об этом сообщает областная прокуратура.

По данным следствия, обвиняемый в феврале 2025 года сообщил знакомой женщине о возможности изготовления медицинской документации о назначении группы инвалидности ее ребенку, которая в дальнейшем могла бы быть использована как отсрочка от мобилизации ее мужа.

Для «положительного» решения этого вопроса за 5500 долларов фигурант обещал повлиять на председателя врачебно-консультативной комиссии одной из больниц области.

После получения части неправомерной выгоды в сумме 2,5 тыс. долларов мужчина был задержан правоохранителями в порядке ст. 208 УПК Украины.

Санкция ч. 2 ст. 369-2 УК Украины предусматривает наказание в виде штрафа от двух тысяч до пяти тысяч пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан или лишением свободы на срок до пяти лет.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.