Трамп назвав Зеленського хороброю людиною – Білий дім опублікував фото лідерів України та США

На офіційній сторінці Білого дому в X з’явилося фото зустрічі Президента України Володимира Зеленського та його американського колеги Дональда Трампа.
У публікації наводяться слова Трампа, який назвав Зеленського «хороброю людиною, що веде відважну боротьбу».
Американський президент також підкреслив, що після ознайомлення з військовою та економічною ситуацією в Україні та Росії дійшов висновку, що за підтримки ЄС та НАТО Україна має всі можливості повернутися до своїх кордонів.
«Чому б ні?» — зазначив Трамп, наголосивши, що це реальний варіант за умови терпіння і фінансової допомоги партнерів.
Президент Володимир Зеленський пізніше пояснив, як переконав Трампа не довіряти «казкам Путіна» про ситуацію на фронті.
President Trump meets with President @ZelenskyyUa at the United Nations General Assembly.— The White House (@WhiteHouse) September 23, 2025
“Frankly, Ukraine is doing a very good job of stopping this very large army. It’s pretty amazing.” pic.twitter.com/rsI9e3eWvn
