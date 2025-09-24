Трамп назвав Зеленського хороброю людиною – Білий дім опублікував фото лідерів України та США

Білий дім показав фото зустрічі Зеленського і Трампа.

На офіційній сторінці Білого дому в X з’явилося фото зустрічі Президента України Володимира Зеленського та його американського колеги Дональда Трампа.

У публікації наводяться слова Трампа, який назвав Зеленського «хороброю людиною, що веде відважну боротьбу».

Американський президент також підкреслив, що після ознайомлення з військовою та економічною ситуацією в Україні та Росії дійшов висновку, що за підтримки ЄС та НАТО Україна має всі можливості повернутися до своїх кордонів.

«Чому б ні?» — зазначив Трамп, наголосивши, що це реальний варіант за умови терпіння і фінансової допомоги партнерів.

Президент Володимир Зеленський пізніше пояснив, як переконав Трампа не довіряти «казкам Путіна» про ситуацію на фронті.

