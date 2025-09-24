Трамп назвал Зеленского храбрым человеком – Белый дом опубликовал фото лидеров Украины и США

Белый дом показал фото встречи Зеленского и Трампа.

На официальной странице Белого дома в X появилось фото встречи Президента Украины Владимира Зеленского и его американского коллеги Дональда Трампа.

В публикации приводятся слова Трампа, который назвал Зеленского «храбрым человеком, ведущим отважную борьбу».

Американский президент также подчеркнул, что после ознакомления с военной и экономической ситуацией в Украине и России пришел к выводу, что при поддержке ЕС и НАТО Украина имеет все возможности вернуться к своим границам.

«Почему бы и нет?» — отметил Трамп, подчеркнув, что это реальный вариант при условии терпения и финансовой помощи партнеров.

Президент Владимир Зеленский позже пояснил, как убедил Трампа не доверять «сказкам Путина» о ситуации на фронте.

