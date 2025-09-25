Практика судів
Зеленський заявив, що готовий піти з посади після закінчення війни

12:50, 25 вересня 2025
Володимир Зеленський заявив, що його метою є закінчити війну, а не продовжувати балотуватися на посаду.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що не планує керувати країною після закінчення війни. Про це він сказав у програмі «The Axios Show».

Глава держави також пообіцяв звернутися до Верховної Ради з проханням організувати вибори, якщо буде досягнуто перемир'я.

Коли у Зеленського запитали, чи вважатиме він свою роботу завершеною після закінчення війни, він відповів, що буде «готовий» піти у відставку.

«Моя мета - закінчити війну, а не продовжувати балотуватися на посаду», - запевнив президент України.

Український лідер підкреслив, що ситуація з безпекою та Конституція України становлять певні виклики, однак він вірить, що вибори можливі.

Зеленський додав, що під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом він повідомив, що у разі припинення вогню «ми можемо використати цей період часу, і я можу дати такий сигнал парламенту».

Президент наголосив, що розуміє, що люди можуть хотіти «лідера з ... новим мандатом», аби прийняти важливі рішення, необхідні для досягнення довгострокового миру.

Раніше Володимир Зеленський заявляв, що більшість українців не хочуть проведення президентських виборів до закінчення війни у країні.

Також Володимир Зеленський зазначав, що у разі оголошення тимчасового перемир'я буде готуватися план завершення війни, і після її завершення буде припинено воєнний стан – відповідно, після цього можуть відбутися вибори.

