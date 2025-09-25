Практика судов
Зеленский заявил, что готов уйти с поста после окончания войны

12:50, 25 сентября 2025
Владимир Зеленский подчеркнул, что его целью является завершение войны, а не продолжение участия в выборах.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не планирует руководить страной после окончания войны. Об этом он сказал в программе «The Axios Show».

Глава государства также пообещал обратиться в Верховную Раду с просьбой организовать выборы, если будет достигнуто перемирие.

Когда у Зеленского спросили, будет ли он считать свою работу завершенной после окончания войны, он ответил, что будет «готов» уйти в отставку.

«Моя цель — закончить войну, а не продолжать баллотироваться на пост», — заверил президент Украины.

Украинский лидер подчеркнул, что ситуация с безопасностью и Конституция Украины создают определенные вызовы, однако он верит, что выборы возможны.

Зеленский добавил, что во время встречи с президентом США Дональдом Трампом он сообщил, что в случае прекращения огня «мы можем использовать этот период времени, и я могу дать такой сигнал парламенту».

Президент отметил, что понимает, что люди могут хотеть «лидера с ... новым мандатом», чтобы принимать важные решения, необходимые для достижения долгосрочного мира.

Ранее Владимир Зеленский заявлял, что большинство украинцев не хотят проведение президентских выборов до окончания войны в стране. 

Также Владимир Зеленский отметил, что в случае объявления временного перемирия будет подготовлен план завершения войны, и после ее окончания военное положение будет прекращено – соответственно, после этого могут состояться выборы.

