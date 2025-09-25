МОН ще не створило механізм для підвищення зарплат вчителям – Лісовий

Міністерство освіти і науки поки ще не напрацювало механізм, за яким підвищуватимуть заробітні плати педагогам у 2026 році.

Міністерство освіти і науки ще працює над механізмом, за яким у 2026 році планують підвищити зарплати педагогам. Про це заявив очільник відомства Оксен Лісовий, якого цитує Інтерфакс-Україна.

За його словами, у проекті передбачено додаткові 53 млрд грн.

«Сьогодні з урядом працюємо над механізмом, в який спосіб ці кошти будуть використані для зростання зарплат», — зазначив міністр.

За його словами, розглядають різні моделі: від глибоких змін у структурі зарплат до простіших рішень. Лісовий також підтвердив, що триває робота над тим, як врахувати заклади профтехнічної та фахової передвищої освіти.

Перед цим міністр освіти Лісовий заявив, що проект державного бюджету на 2026 рік передбачає підвищення на 50% середньої заробітної плати для педагогів. Зокрема, з 1 січня на 30% та з 1 вересня ще на 20%.

Щодо збереження нинішньої «вчительської доплати» у розмірі 2 тис. грн, Лісовий уточнив, що це залежатиме від остаточної структури підвищення, яка зараз напрацьовується.

