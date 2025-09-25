Практика судов
МОН еще не создало механизм для повышения зарплат учителям – Лисовый

17:52, 25 сентября 2025
Министерство образования и науки пока еще не наработало механизм, по которому будут повышать заработные платы педагогам в 2026 году.
Министерство образования и науки еще работает над механизмом, по которому в 2026 году планируют повысить зарплаты педагогам. Об этом заявил глава ведомства Оксен Лисовый, которого цитирует Интерфакс-Украина.

По его словам, в проекте предусмотрено дополнительные 53 млрд грн.

«Сегодня с правительством работаем над механизмом, каким образом эти средства будут использованы для роста зарплат», — отметил министр.

По его словам, рассматриваются разные модели: от глубоких изменений в структуре зарплат до более простых решений. Лисовый также подтвердил, что продолжается работа над тем, как учесть учреждения профтехнического и профессионального предвысшего образования.

Ранее министр образования Лисовый заявил, что проект государственного бюджета на 2026 год предусматривает повышение на 50% средней заработной платы для педагогов. В частности, с 1 января на 30% и с 1 сентября еще на 20%.

Что касается сохранения нынешней «учительской доплаты» в размере 2 тыс. грн, Лисовый уточнил, что это будет зависеть от окончательной структуры повышения, которая сейчас разрабатывается.

