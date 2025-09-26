Суд арештував автомийку на Позняках через самовільне будівництво на комунальній землі

Власнику повідомлено про підозру за підробку документів та незаконне захоплення землі.

Суд арештував майно автомийки на Позняках, збудованої без дозволу на комунальній земельній ділянці. Власник підприємства, за даними прокуратури, використовував підроблені документи, щоб спочатку зареєструвати компанію, а потім розпочати будівництво під виглядом «реконструкції».

Як повідомили в столичній прокуратурі, Київрада не надавала підприємцю права користування цією ділянкою. Втім, незаконна забудова могла б дозволити йому надалі отримати землю у позаконкурентний спосіб.

Підозру власнику оголосили за ч. 3 ст. 197-1 КК України (самовільне будівництво) та ч.ч. 3, 4 ст. 358 КК України (виготовлення та використання підроблених документів).

Таким чином, суд заборонив експлуатацію автомийки, а прокуратура продовжує реагувати на випадки самовільного захоплення комунальної землі.

