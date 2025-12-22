  1. Суспільство
Догляд за людиною з інвалідністю I групи: чи входить цей період до страхового стажу

17:04, 22 грудня 2025
Догляд за особою з інвалідністю I групи може бути включений до страхового стажу після 1 січня 2004 року.
Періоди догляду за людьми з інвалідністю І групи можуть напряму впливати на розмір майбутньої пенсії. Про це нагадують у Головне управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області, пояснюючи важливі норми пенсійного законодавства.

Згідно із Законом «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», держава зараховує до страхового стажу періоди догляду за особою з інвалідністю І групи. Але лише за умови, що людина, яка здійснює догляд, є працездатною, не працює офіційно в цей час і отримує відповідну допомогу, надбавку або компенсацію через органи соціального захисту населення.

Ключовий момент — дата. Якщо такий догляд здійснювався після 1 січня 2004 року і всі умови дотримані, цей період повноцінно входить до страхового стажу. Людина вважається застрахованою, а роль страхувальника для неї виконує саме орган соціального захисту, який виплачує допомогу.

Ці норми особливо важливі для тих, хто доглядає за близькими, жертвуючи можливістю офіційно працювати.

Пенсійний фонд пенсія пенсія в Україні

