Уход за человеком с инвалидностью I группы: входит ли этот период в страховой стаж

Уход за лицом с инвалидностью I группы может быть включен в страховой стаж после 1 января 2004 года.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Периоды ухода за людьми с инвалидностью I группы могут напрямую влиять на размер будущей пенсии. Об этом напоминают в Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Запорожской области, разъясняя важные нормы пенсионного законодательства.

Согласно Закону «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», государство засчитывает в страховой стаж периоды ухода за лицом с инвалидностью I группы. Но только при условии, что человек, осуществляющий уход, является трудоспособным, не работает официально в этот период и получает соответствующую помощь, надбавку или компенсацию через органы социальной защиты населения.

Ключевой момент — дата. Если такой уход осуществлялся после 1 января 2004 года и все условия соблюдены, этот период полностью включается в страховой стаж. Человек считается застрахованным, а роль страхователя для него выполняет именно орган социальной защиты, который выплачивает помощь.

Эти нормы особенно важны для тех, кто ухаживает за близкими, жертвуя возможностью официально работать.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.