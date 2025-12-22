Цьогоріч на тендерах з пов’язаними учасниками провели щонайменше 501,2 млн грн

Опендатабот виявив 32 закупівлі з порушенням закону через зв’язки між компаніями.

В публічних закупівлях цього року виявили щонайменше 32 процедури, де між учасниками є підтверджені зв’язки, що суперечать закону. Загальна сума таких закупівель сягає 501,2 млн грн, повідомляє Опендатабот.

Опендатабот виявив пряму пов’язаність між учасниками та переможцем на рівні від 25% і вище у 32 закупівлях на 501,2 млн грн, що є грубим порушенням Закону України «Про публічні закупівлі».

Найбільший тендер у списку — на 468,3 млн грн, оголошений Укрнафтою. У ньому брали участь БК Укрбурсервіс та Спецмехсервіс, власниці яких мають спільну компанію Нафтогазекологія. Формально це конкуренція різних учасників, але фактично вони можуть бути елементами однієї бізнес-групи.

Друга за розміром проблемна закупівля — на 10,4 млн грн, де пов’язаними виявилися Спецкран та ВП ХЕАЗ з одним співвласником.

Третя — на 4,7 млн грн, де брали участь лише два приватні підприємства Полтавське та Бориспільське з одним власником.

Крім того, є 19 закупівель на 256,3 млн грн, поділених на лоти. У них компанії з підтвердженими зв’язками брали участь у різних лотах одного тендера. Формально це не порушення, оскільки кожен лот вважається окремим предметом закупівлі, але по суті створює ризики для реальної конкуренції.

За даними Опендатабот, закон вимагає від замовника відхиляти пропозиції, якщо учасники є пов’язаними особами — мають спільних власників, перебувають під спільним контролем або пов’язані через сімейні чи службові відносини. Таке правило діє навіть під час воєнного стану.

Спрощені закупівлі дозволені лише для невеликих сум — до 100 тис. грн для товарів і послуг, до 200 тис. грн для поточного ремонту та до 1,5 млн грн для робіт, а також у випадках оборонних, таємних закупівель чи нагальної потреби.

