Суд арестовал автомойку на Позняках из-за самовольного строительства на коммунальной земле

Суд арестовал имущество автомойки на Позняках, построенной без разрешения на коммунальном земельном участке. Владелец предприятия, по данным прокуратуры, использовал поддельные документы, чтобы сначала зарегистрировать компанию, а затем начать строительство под видом «реконструкции».

Как сообщили в столичной прокуратуре, Киевсовет не предоставлял предпринимателю права пользования этим участком. Впрочем, незаконная застройка могла бы позволить ему в дальнейшем получить землю внеконкурентным способом.

Подозрение владельцу объявили по ч. 3 ст. 197-1 УК Украины (самовольное строительство) и ч.ч. 3, 4 ст. 358 УК Украины (изготовление и использование поддельных документов).

Таким образом, суд запретил эксплуатацию автомойки, а прокуратура продолжает реагировать на случаи самовольного захвата коммунальной земли.

