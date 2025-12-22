  1. В Україні
Відносини Україна-США: Буданов заявив про оптимістичні перспективи партнерства

16:58, 22 грудня 2025
Україна зробила цивілізаційний вибір на користь США – Буданов.
Фото: УП
Фото: УП
Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов оптимістично оцінює відносини України та США, попри занепокоєння щодо можливого охолодження зв’язків під час президентства Дональда Трампа. Про це він розповів в інтерв'ю Forbes.

За його словами, співпраця зі США є надзвичайно важливою для України як зараз, так і в довгостроковій перспективі, а сам процес побудови відносин має стратегічний і багатоетапний характер.

Буданов вважає, що Україна зробила цивілізаційний вибір на користь партнерства зі США.

«Ми розуміємо, що обидві сторони повинні отримувати вигоду від цих відносин у короткостроковій і довгостроковій перспективі на багатьох рівнях, включаючи торгівлю, спільний розвиток, комунікації та багато іншого», — каже керівник ГУР.

Йдеться не лише про безпековий вимір, а й про торгівлю, спільні проєкти, розвиток промисловості та комунікацію.

Буданов також згадав, що Україна свого часу була однією з найбільш промислово розвинених країн світу та, на його переконання, може повернути цей статус.

«Настав час повернути те, що ми втратили. Це наше бачення і наша рішучість. Я оптимістично налаштований, що ми це зробимо», — заявив він.

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Конкурс на посаду судді КСУ зірвався через невідповідність більшості кандидатів

Конкурс на дві посади суддів Конституційного Суду не дійшов до фіналу: після оцінювання моральних якостей лише двоє з дев’яти кандидатів залишилися, через що добір на одну з посад припинився.

Верховний Суд роз’яснив, коли добровольці ТРО мають право отримати статус УБД

Члени добровольчих формувань можуть отримати статус учасника бойових дій лише за умови підтвердження участі в бойових діях.

Верховна Рада ініціювала зміни до закону «Про Конституційний Суд України»

Законопроєкт передбачає оновлення правил роботи Конституційного Суду України та встановлення дисциплінарної відповідальності для суддів КСУ.

ПДВ для ФОП: ризики законопроекту та неочевидні наслідки ініціативи Мінфіну

Ініціатива Мінфіну щодо поширення ПДВ на ФОПів викликала шквал критики та побоювання фактичного демонтажу спрощеної системи оподаткування.

Облік всіх БПЛА та штрафи за керування ними в нетверезому стані: які недоліки містить законопроєкт про безпілотники

Чи створить законопроєкт про обов’язкову реєстрацію БПЛА додаткові бар’єри для їх виробників, волонтерів і благодійних організацій.

