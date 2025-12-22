Отношения Украина-США: Буданов заявил об оптимистичных перспективах партнерства

Украина сделала цивилизационный выбор в пользу США – Буданов.

Фото: УП

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов оптимистично оценивает отношения Украины и США, несмотря на опасения по поводу возможного охлаждения связей во время президентства Дональда Трампа. Об этом он рассказал в интервью Forbes.

По его словам, сотрудничество с США чрезвычайно важно для Украины как сейчас, так и в долгосрочной перспективе, а сам процесс построения отношений имеет стратегический и многоэтапный характер.

Буданов считает, что Украина сделала цивилизационный выбор в пользу партнерства с США.

«Мы понимаем, что обе стороны должны получать выгоду от этих отношений в краткосрочной и долгосрочной перспективе на многих уровнях, включая торговлю, совместное развитие, коммуникации и многое другое», — говорит руководитель ГУР.

Речь идет не только о безопасности, но и о торговле, совместных проектах, развитии промышленности и коммуникации.

Буданов также упомянул, что Украина в свое время была одной из самых промышленно развитых стран мира и, по его убеждению, может вернуть этот статус.

«Пришло время вернуть то, что мы потеряли. Это наше видение и наша решимость. Я оптимистично настроен, что мы это сделаем», — заявил он.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.